Motorista sobrevive após caçamba capotar na BR-364, próximo a Manuel Urbano

Um grave acidente envolvendo uma caçamba foi registrado na tarde deste domingo (15), na BR-364, a cerca de 22 quilômetros do município de Manuel Urbano. Apesar da gravidade do ocorrido, o motorista — que não teve a identidade divulgada — sobreviveu com ferimentos leves.

O momento do acidente foi filmado por uma pessoa que acompanhava o tráfego de várias caçambas pela rodovia. Nas imagens, o veículo aparece trafegando quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perde o controle da direção e o caminhão sai da pista, caindo em uma ribanceira.

Ainda não há confirmação se o motorista tentou realizar uma manobra conhecida como “quebrada de asa”, se houve falha mecânica nos freios ou na direção, ou se outro fator contribuiu para o sinistro. As circunstâncias deverão ser apuradas.

A cabine da caçamba ficou completamente destruída, o que chama atenção nas imagens. Mesmo assim, segundo informações repassadas por pessoas que estavam no local, o motorista conseguiu sair com vida, apresentando apenas cortes leves nas costas e em uma das pernas.

Em outro vídeo, é possível ver um trator sendo utilizado para retirar o veículo do fundo do grotão.

Até o momento, não há confirmação se as autoridades policiais foram acionadas para registrar a ocorrência.

