Motorista que matou dois em acidente presta depoimento em delegacia

O motorista Talysson Duarte, condutor da caminhonete Ranger que causou um acidente na Via Verde, em Rio Branco, resultando na morte de duas pessoas e deixou outras duas feridas, no dia 17 de abril, prestou depoimento na última quinta-feira (8). Kaline Santana, de 24 anos, namorada de Talysson e estava no veículo no momento da colisão, também foi ouvida pela polícia no mesmo dia.

Segundo a defesa de Talysson, Kaline confirmou a versão do namorado que alega ter perdido o controle da caminhonete. A defesa afirma que o casal estava a caminho do almoço quando o acidente aconteceu.

Talysson reiterou a versão de que o carro teria aquaplanado devido à pista molhada.

“Ele explicou que chovia muito no momento da colisão. Não havia como estar em alta velocidade porque havia outro carro à frente. O veículo perdeu a aderência, deslizou para o lado, e, ao tentar retornar à pista, Talysson perdeu o controle e o acidente aconteceu”, disse o advogado Emerson Costa.

Conforme a defesa, o motorista permaneceu no local e a própria Kaline acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os advogados sustetam que o caso trata-se de uma fatalidade e que tudo será esclarecido no curso do processo.

Durante o depoimento, Kaline afirmou que Talysson não dirigia em alta velocidade e relatou que o companheiro chegou a ser ameaçado após o acidente.

A Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo pericial, que deve confirmar, entre outros pontos, a alegação de aquaplanagem.

A tragédia vitimou Macio Pinheiro da Silva, técnico de alarme e funcionário da empresa VIP, que morreu no local. Outros três trabalhadores foram socorridos com vida e levados ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Um deles, Carpegiane Lopes, faleceu três dias depois, na UTI da unidade.

Fábio Farias, outro funcionário da VIP, sofreu diversas fraturas, passou por cirurgias e precisou de doações de sangue. Ele saiu da sedação e voltou a interagir com os familiares no último sábado (3). Raiane Xavier também ficou ferida, mas não sem a mesma gravidade dos demais.

Com informações do G1 Acre

