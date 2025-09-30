Motorista que atropelou e matou três na Via Verde é indiciado por homicídio culposo

Erlan Silveira de Almeida, de 36 anos, foi detido durante patrulhamento de rotina na Rua Piauí; preventiva foi cumprida sem resistência, mas com uso de algemas

A Polícia Militar prendeu na noite desta segunda-feira (29) Erlan Silveira de Almeida, de 36 anos, durante patrulhamento no Centro de Sena Madureira. Contra ele pesava um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, que foi cumprido pela guarnição que atuava na Rua Piauí, próximo a uma lanchonete.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais reconheceram Erlan – que já era conhecido pela equipe – e, após confirmação da ordem judicial, efetuaram a prisão. Foi necessário o uso de algemaspara garantir a segurança do preso e dos agentes durante a condução.

O detido foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foram realizados os procedimentos legais. A ocorrência foi acompanhada pelo comandante da guarnição do 8º Batalhão da PM.

