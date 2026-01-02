Conecte-se conosco

Motorista que atropelou e matou 3 no Acre é condenado a indenizar sobrevivente; ‘Não paga o que vivi’, diz vítima

Publicado

15 segundos atrás

em

Decisão do 3º Juizado Especial Cível levou em conta prejuízos financeiros que a mulher teve com a destruição de sua motocicleta, além de danos morais

Talysson Duarte é apontado como o condutor da caminhonete que invadiu a pista contrária atingindo três motocicletas no AC. Foto: Arquivo pessoal

O autônomo Talysson Duarte, que dirigia a caminhonete que atropelou e matou três pessoas na Via Verde, em Rio Branco, em abril do ano passado, foi condenado a pagar mais de R$ 30 mil em indenização à única sobrevivente do atropelamento, Raiane Xavier. Duarte foi indiciado por homicídio culposo em setembro do ano passado.

Decisão do 3º Juizado Especial Cível levou em conta prejuízos financeiros que a mulher teve com a destruição de sua motocicleta, além de danos morais.

Conforme sentença da juíza Evelin Campos Cerqueira Bueno, da qual ainda cabe recurso, Duarte deverá pagar:

  • R$ 5.309,36 por danos materiais
  • R$ 25 mil por danos morais

“A gravidade dos fatos e suas consequências […] não pode ser ignorada. A imprudência e a imperícia do reclamado colocaram em risco a própria vida da autora, que sofreu lesões graves e teve sua integridade física e psicológica diretamente atingida”, citou o documento.

Ao reportagem, Raiane destacou que a indenização não se trata de um ganho, mas de uma tentativa de reparar o impacto que o acidente teve em sua vida.

“Nenhum valor paga o que eu vivi e continuo vivendo até hoje. Ainda sigo em tratamento, com consequências físicas e emocionais que permanecem todos os dias. O trauma, a dor, o medo e tudo o que enfrentei desde o acidente não têm preço”, lamentou.

Raiane Xavier sofreu um corte profundo na perna esquerda, ferimentos nos dedos e mãos. Foto: Arquivo pessoal

Neste acidente, morreram Macio Pinheiro da Silva, Carpegiane Lopes e Fábio Farias de Lima, sendo que o primeiro morreu ainda no local.

Duarte invadiu a pista contrária no km 132 da Via Verde, próximo à 3ª Ponte de Rio Branco, e atingiu as vítimas.

Laudo e fim da investigação

Carpegiane Lopes, Macio da Silva e Fábio Farias foram vítimas de acidente na Via Verde em abril de 2025. Foto: Foto cedida

Com mais de 40 páginas, um laudo elaborado em parceria entre as polícias do Acre e de São Paulo auxiliou a investigação do caso. Para descobrir toda dinâmica do acidente, as equipes utilizaram drones para mapear a região. Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica e o delegado Karlesso Néspoli apresentaram um vídeo com a dinâmica do acidente

A simulação mostra o carro de Talysson Duarte descendo a ladeira na Via Verde e as três motocicletas, duas delas com reboque, no sentido contrário. Em certo momento, a caminhonete de Talysson gira na pista e sai desgovernada derrapando na estrada.

Simulação mostra como caminonete de Talysson Duarte atingiu as vítimas na Via Verde. Foto: Reprodução

A perícia não conseguiu detalhar a velocidade que a caminhonete de Talysson seguia no momento da batida. O delegado Karlesso Néspoli destacou que o fato da perícia não ter apontado a velocidade não interferiu na decisão de o indiciar por homicídio culposo.
“Foi constatado aqui pela polícia, tendo todos os dados, que ele perdeu o controle da caminhonete, deveria ter havido um cuidado maior na condução do veículo, estava numa curva, chovia e ainda era um declive. Então, deveria ter tido um cuidado maior para que não perdesse o controle. A velocidade, nós queríamos saber, porque queríamos saber 100% dos dados, mas isso não impossibilitou ter sido indiciado”, explicou.
Liberação incorreta

Na época do acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) liberou Talysson Duarte do local do acidente sob a alegação de que havia risco à integridade dele por conta da revolta dos colegas de profissão das vítimas.

A decisão causou revolta nas redes sociais e críticas à polícia.

A PRF-AC chegou a negar favorecimento a condutor liberado e afirmou que o motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e apresentou a documentação necessária. A corporação contestou ainda a alegação de que o suspeito foi protegido por supostamente ser integrante de forças de segurança.

Talysson prestou depoimento sobre o acidente quase um mês depois. Na época, a namorada dele, Kaline Santana Matos, de 24 anos, estava na caminhonete no momento da batida e também prestou depoimento.

Segundo a defesa de Talysson, na época, a jovem confirmou que o namorado perdeu o controle do veículo e bateu nas motocicletas.

Nesta terça, o delegado responsável pelo caso voltou a confirmar que a decisão de liberar Talysson não foi correta.

“O rapaz deveria ter sido conduzido, o delegado que estivesse no plantão deveria ter feito as oitivas e acompanhado o caso. Porém, essa questão da saída dele não prejudicou a investigação e os dados que obtivemos. O delegado plantonista ia ouvir ele e liberar. Ele ia ser liberado de qualquer jeito”, confirmou.

Cotidiano

Casos de dengue aumentam 50% no Acre em 2025 e chegam a 7,5 mil infecções

Publicado

19 minutos atrás

em

2 de janeiro de 2026

Por

Estado registrou cinco mortes pela doença; secretaria alerta para cenário preocupante com chuvas e baixa vacinação — apenas 10% do público-alvo foi imunizado

Estado fechou ano com mais de 7,5 mil infecções confirmadas e, em meio às chuvas intensas, autoridades em saúde alertam para risco de aumento nos números. Por outro lado, cobertura vacinal segue abaixo das metas. Foto: captada 

O Acre fechou 2025 com um aumento de 50% nos casos de dengue em relação ao ano anterior, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Foram confirmadas mais de 7,5 mil infecções, contra cerca de 5 mil em 2024, além de cinco mortes pela doença. O cenário acendeu alerta devido ao período de chuvas intensas, que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

A secretária adjunta de Saúde, Ana Cristina Moraes, afirmou que a previsão epidemiológica para os próximos três meses “não é favorável”, especialmente com a cheia histórica do Rio Acre seguida de uma vazante rápida, que pode aumentar os criadouros. Outro fator de preocupação é a baixa cobertura vacinal: apenas 10% da população de 10 a 14 anos — público-alvo da campanha — foi vacinada no estado.

O Ministério da Saúde sinalizou a possibilidade de estender a vacinação para profissionais de saúde e idosos a partir de 59 anos, mas, segundo a Sesacre, a medida ainda é uma perspectiva para o final de janeiro, sem confirmação oficial.

O que é dengue: conheça os sintomas e como diagnosticar

Febre alta, dor atrás dos olhos e fraqueza. Só quem já teve os sintomas da dengue conseguiu sentir na pele o quanto ela pode ser incômoda e perigosa. Como esse é um assunto que causa muita preocupação das autoridades de saúde do mundo todo, fizemos um artigo explicando o que é dengue, quais são as suas principais fases e muito mais. Confira!

Grávidas infectadas pelo vírus da dengue podem correr alguns riscos, como: aborto ou parto prematuro. Além disso, elas têm mais chances de apresentar os sintomas graves da doença, podendo levar à morte. Foto: captada 

O que é a dengue?

A dengue é uma doença viral grave que, em alguns casos, pode levar a pessoa à morte. Causada por um vírus da família Flaviviridae, a principal forma de transmissão em humanos é por meio da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas mais característicos são febre acima de 38.5ºC, presença de manchas vermelhas e dores pelo corpo.

Quantos tipos de vírus da dengue existem?

Existem 4 sorotipos do vírus causador da dengue: DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4.

Como se contrai o vírus da dengue?

O vírus da dengue pode ser contraído quando uma pessoa é picada pelo mosquito fêmea do Aedes aegypti (principal transmissora) ou Aedes albopictus. Esses vetores precisam estar infectados com um dos quatro sorotipos da dengue para conseguir infectar um indivíduo.

Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), há, também, registro de transmissão via transfusão de sangue e da gestante infectada para o feto.

A dengue é contagiosa?

Não. Pessoas com a dengue não conseguem transmitir o vírus para indivíduos saudáveis.

Existe algum período em que é mais comum ocorrer a transmissão?

A transmissão da dengue ocorre com maior frequência durante o verão por causa dos fatores climáticos, que podem ajudar na proliferação do Aedes aegypti em locais úmidos e quentes.

Quais são os principais sintomas?

A pessoa infectada com o vírus da dengue pode não apresentar sintomas, ou seja, ser assintomática. Entretanto, em alguns casos, o indivíduo pode ter sinais característicos das fases: febril, crítica e grave. Entenda a diferença entre cada uma delas:

Sintomas da dengue durante a fase febril
  • Febre alta (39 °C a 40 °C), que surge de forma súbita e dura entre 2 e 7 dias;
  • Dor atrás dos olhos, nas articulações, cabeça e no corpo;
  • Fraqueza;
  • Náusea;
  • Vômito;
  • Erupção e coceira na pele;
  • Manchas vermelhas pelo corpo.

A pessoa pode, também, perder peso e, em alguns casos, apresentar diarreia. A maioria dos indivíduos se curam espontaneamente após 10 dias.

Sintomas da dengue durante a fase crítica

Quando não há a cura da doença de forma espontânea na fase febril, a dengue pode evoluir para a fase crítica, assim que a febre começa a ceder, entre o 3º e o 7º dia do começo da doença. Podem surgir alguns sinais de complicações, como:

  • Dor intensa e contínua no abdômen;
  • Vômito de forma persistente;
  • Sangramento na gengiva e nariz;
  • Sonolência;
  • Irritabilidade;
  • Tontura, entre outros.
Sintomas da dengue durante a fase grave (ou dengue grave)

O sintoma principal do estágio mais grave da doença é o choque hemorrágico, que consiste na perda de 1 litro de sangue, em média.

Essa situação faz com que o coração não consiga fazer o bombeamento do sangue para todo o organismo.

O resultado é o aparecimento de problemas graves em diversos órgãos que podem levar à morte, como:

  • Encefalite: inflamação no cérebro causada por uma infecção viral ou bacteriana;
  • Síndrome de Gulliain-Barre: uma doença que faz o sistema imunológico do próprio organismo atacar parte do sistema nervoso.
Como é a dengue hemorrágica?

Esse termo é muito conhecido e utilizado pelas pessoas para denominar a versão mais grave da doença. Entretanto, em 2014, a Organização Mundial da Saúde (OMS) mudou a classificação e agora a dengue hemorrágica se chama “dengue grave”.

Quem pode desenvolver os sintomas graves da doença?

Pessoas de qualquer idade podem ser infectadas com o vírus da dengue. Entretanto, alguns grupos específicos têm mais chance de desenvolver sintomas graves da doença, levando à morte. São eles:

  • Crianças;
  • Idosos com mais de 65 anos;
  • Gestantes;
  • Pessoas com diabetes e/ou hipertensão.
O que fazer quando surgirem os sintomas da doença?

Quando apresentar qualquer sintoma da dengue – leve ou grave -, a orientação é procurar um atendimento médico o mais rápido possível.

Como diagnosticar a dengue?

O médico pode solicitar alguns exames para confirmar a presença da doença, como:

  • Exames de sangue (sorologia);
  • Biologia molecular e isolamento viral;
  • Teste rápido (utilizado para a triagem).
Quais são os riscos para a mulher grávida que contrai o vírus da dengue?

Grávidas infectadas pelo vírus da dengue podem correr alguns riscos, como: aborto ou parto prematuro. Além disso, elas têm mais chances de apresentar os sintomas graves da doença, podendo levar à morte.

Essa doença tem cura?

Geralmente, as pessoas que contraem a dengue se curam de forma espontânea, em até 10 dias.

Como funciona o tratamento?

Ainda não existe um tratamento específico contra a dengue. O que a pessoa infectada pode fazer é repousar e beber muito líquido, principalmente, água. Médicos podem prescrever soro na veia, o que ajuda na hidratação. Outra recomendação muito importante é não tomar nenhum remédio por conta própria. É muito importante se consultar sempre com um médico de sua confiança, principalmente caso haja suspeita de alguma doença, além de investigar como anda sua saúde.

Como prevenir a dengue?

A principal forma de prevenção é combater a reprodução do mosquito Aedes aegypti. A recomendação é eliminar a água de qualquer recipiente que possa se tornar criadouro do mosquito, como: tampinhas, pneus, vasos de plantas, entre outros.

Usar mosquiteiros, inseticidas, repelentes e roupas que cubram boa parte da pele pode ajudar a evitar a picada do mosquito. Outra forma de se prevenir contra a doença é tomar a vacina contra a dengue, disponível somente na rede privada de saúde.

Quem é infectado com a doença pode pegá-la de novo?

Ao contrair dengue uma vez, a pessoa fica imune permanentemente para aquele sorotipo do vírus, mas não para os outros. Sendo assim, uma mesma pessoa é capaz de contrair a doença até quatro vezes.

A segunda infecção por qualquer sorotipo da dengue é, na maioria das vezes, mais grave do que a primeira. Acredita-se, de acordo com a teoria de Halstead, que a resposta imunológica na segunda infecção é mais exacerbada, o que resulta em uma forma mais grave da doença.

Cotidiano

Agronegócio no Acre cresce 11,8% em 2025 e fica acima da media nacional, diz relatório

Publicado

2 horas atrás

em

2 de janeiro de 2026

Por

Para 2025, a agropecuária deve crescer 10,3% no país, superando com folga a indústria, estimada em 1,6%, e o setor de serviços, com alta projetada de 2,2%

O relatório também destaca a revisão feita pelo IBGE na série histórica do PIB agropecuário. A queda de 2024 foi ajustada de -3,2% para -3,7%, o que deteriorou a base de comparação. Foto: captada 

O Acre registrou crescimento de 11,8% no agronegócio em 2025, segundo dados do relatório Resenha Regional, do Banco do Brasil, divulgado em dezembro de 2025. O desempenho coloca o estado acima da média nacional do setor e reforça o peso da atividade agropecuária na economia acreana, em um cenário de desaceleração do crescimento econômico do país.

De acordo com o levantamento, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve encerrar 2025 com crescimento de 2,2%, abaixo dos 3,4% registrados em 2024, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A desaceleração ocorre mesmo com forte avanço do setor agropecuário, que lidera as projeções de crescimento entre os três grandes segmentos da economia.

Para 2025, a agropecuária deve crescer 10,3% no país, superando com folga a indústria, estimada em 1,6%, e o setor de serviços, com alta projetada de 2,2%. Apesar disso, os serviços seguem como o principal motor da economia nacional, respondendo por mais de 70% do PIB brasileiro.

O relatório destaca que os estados com maior avanço do agronegócio tendem a apresentar os melhores resultados econômicos em 2025. Mato Grosso lidera o ranking, com crescimento estimado de 7,1% no PIB total, impulsionado por uma expansão de 20,6% no agro. Em seguida aparece o Mato Grosso do Sul, com alta de 5,9% no PIB, sendo 19,8% provenientes do agronegócio. Nesse contexto, o Acre se destaca regionalmente ao registrar crescimento agropecuário de 11,8%, acima da média nacional.

Safra 2026: projeções divergentes

No cenário nacional, as estimativas para a safra de 2026 apresentam divergências entre os principais órgãos de acompanhamento. O primeiro prognóstico do IBGE aponta produção de 332,7 milhões de toneladas, uma retração de 3,7% em relação à safra anterior. Já a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta crescimento de 0,8% na produção de grãos, o que representaria um novo recorde histórico.

As diferenças estão concentradas, principalmente, nas estimativas para soja e milho. Para a soja, o IBGE projeta produção de 167,7 milhões de toneladas, com crescimento de 1,1%, sustentado por leve aumento da área plantada e produtividade maior. A Conab, por outro lado, prevê alta de 3,6%, impulsionada exclusivamente pela expansão da área cultivada.

No caso do milho, o IBGE estima queda de 9,3% na produção, influenciada pela redução da produtividade da segunda safra, enquanto a Conab projeta retração mais moderada, de 1,6%. As instituições também divergem quanto ao desempenho regional, especialmente nas regiões Sul e Sudeste.

Para o algodão, o IBGE aponta retração de 4,8%, concentrada no Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso, enquanto a Conab projeta queda menor, de 1,2%. No arroz, as duas instituições indicam redução de produção em 2026, atribuída à diminuição da área plantada no Rio Grande do Sul, maior produtor nacional.

O café deve registrar crescimento de 6,8%, segundo o IBGE, impulsionado pela bienalidade positiva do café arábica, especialmente em Minas Gerais. Já a produção de cana-de-açúcar apresenta projeções mais modestas, com leve alta de 0,3% pelo IBGE e retração de 1,6% segundo a Conab.

Na pecuária, a Conab projeta aumento de 2,4% na produção de carne bovina em 2025, seguido de retração de 4,3% em 2026. A avicultura deve crescer 2,3%, beneficiada pela retomada das exportações, enquanto a suinocultura pode avançar 4,5%, impulsionada pelo consumo interno e pelas vendas externas.

Revisão do PIB agropecuário

O relatório também destaca a revisão feita pelo IBGE na série histórica do PIB agropecuário. A queda de 2024 foi ajustada de -3,2% para -3,7%, o que deteriorou a base de comparação. Com a incorporação dos novos dados e informações do terceiro trimestre de 2025, a projeção de crescimento do PIB agropecuário deste ano foi revisada de 8,2% para 10,3%.

Cotidiano

Fafs fecha temporada com 14 competições e programa calendário de 2026

Publicado

5 horas atrás

em

2 de janeiro de 2026

Por

Foto João Valente: Temporada de 2026 será começa em março

 

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) fechou a temporada de 2025 com 14 competições realizadas. O calendário foi elaborado com 12 torneios, mas a entidade ainda realizou a Seletiva da Copa Norte e a Copa Norte.

“Tivemos uma temporada bastante proveitosa. Conseguimos promover as competições programadas e ainda acrescentamos a Seletiva e a Copa Norte. Trouxemos o torneio para o Acre depois de treze anos”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Calendário de 2026

Segundo Rafael do Vale, o calendário da temporada de 2026 deve ser divulgado na próxima semana.

“Estamos fechando as competições da temporada de 2026. A ideia é repetir os torneios e fechar no com o Estadual da Série A”, afirmou o dirigente.

Copa Norte no feminino

Rafael Vale quer promover a primeira edição da Copa Norte, no feminino.

“Vamos fazer esse pedido para a CBFS. Se conseguirmos, esse será um evento importante e inédito”, comentou Rafael do Vale.

 

 

 

