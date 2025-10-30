Acre
Motorista perde controle e colide com poste na Avenida Lauro Muller, em Cruzeiro do Sul
Acidente ocorreu na noite de quinta-feira (30); apesar do impacto, não houve feridos graves
Um acidente de trânsito registrado na noite desta quinta-feira (30) chamou a atenção de quem passava pela Avenida Lauro Muller, em Cruzeiro do Sul.
De acordo com informações preliminares, o motorista de um carro perdeu o controle da direção e acabou colidindo violentamente contra um poste de energia elétrica. O impacto foi forte e causou danos significativos na parte dianteira do veículo.
As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Equipes do policiamento de trânsito estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe e controlar o fluxo de veículos na via.
Apesar da força da colisão, não houve registro de feridos graves. Técnicos da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica também foram acionados para avaliar os danos na estrutura e realizar os reparos necessários, evitando riscos à população.
Vídeo abaixo
Comentários
Acre
Vídeo: Motociclista fica gravemente ferido em colisão na zona urbana de Assis Brasil
Condutor que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro; vítima foi transferida para Rio Branco em estado estável
Um grave acidente entre duas motocicletas foi registrado na noite de quarta-feira (29), na Rua Doze de Maio, no bairro Nova Esperança, em Assis Brasil. A colisão deixou ferido o motociclista Antônio Souza Nascimento, de 47 anos.
Segundo informações repassadas por familiares, Antônio pilotava uma motocicleta Honda Bros de cor preta, trafegando no sentido da BR em direção ao bairro, quando um outro motociclista, que seguia no sentido contrário sem farol aceso, invadiu a contramão e provocou o impacto. Após a colisão, o segundo condutor fugiu do local sem prestar socorro.
A vítima foi socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada à Unidade Mista de Assis Brasil. Devido à gravidade dos ferimentos, uma equipe médica de Epitaciolândia realizou a transferência para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, e posteriormente para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, na tarde desta quinta-feira (30).
No hospital da capital, Antônio foi encaminhado ao Setor de Traumatologia, onde foi constatada fratura exposta na tíbia direita e fratura facial do lado direito. Após avaliação, ele foi transferido ao setor de Ortopedia e permanece em estado de saúde estável.
A Polícia Militar esteve no local do acidente e realizou buscas na tentativa de localizar o outro motociclista envolvido, mas até o momento, ninguém foi preso.
Comentários
Acre
Prefeitura de Epitaciolândia promove II Ciclo Formativo com foco na alfabetização dos anos iniciais
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 29, o II Ciclo Formativo, com o objetivo de fortalecer o processo de alfabetização das turmas de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental e promover a formação continuada dos professores da rede municipal.
O encontro faz parte das ações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, uma iniciativa do Governo Federal em parceria com a Universidade Federal do Piauí (UFPI), desenvolvida em regime de colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação.
Com o tema “Situações Didáticas de Leitura e Escrita na Alfabetização – 1º e 2º Ano”, o ciclo formativo promoveu momentos de troca de experiências e reflexão sobre práticas pedagógicas voltadas à leitura e à escrita, reforçando o compromisso da gestão municipal com a aprendizagem e o sucesso escolar dos estudantes.
De acordo com a secretária municipal de Educação, Eunice Maia, a formação continuada é um dos pilares para o avanço da educação pública no município.
“Investir na capacitação dos nossos professores é investir diretamente na qualidade do ensino e na garantia de que todas as crianças estejam alfabetizadas na idade certa”, destacou a secretária.
Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Epitaciolândia reafirma seu compromisso com a valorização dos profissionais da educação e com a construção de uma escola pública inclusiva, participativa e de qualidade.
Comentários
Acre
Sebrae leva empresários do Acre a um dos maiores eventos de mineração da América Latina
Missão empresarial foi organizada em parceria com a Fieac
De 27 a 30 de outubro, um grupo de quatro empresários acreanos participa de uma missão para a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM), com o apoio do Sebrae no Acre e da Federação das Indústrias do Acre (Fieac). O evento acontece em Salvador (BA) e tem como objetivo reunir as principais entidades do setor de mineração.
A feira apresenta novidades relacionadas à indústria mineral, com exposições, minicursos, congressos e rodadas de negócio, em que são destacadas novas tecnologias, equipamentos e softwares. O evento representa uma importante oportunidade de networking, de encontro com novos fornecedores e de fortalecimento da cadeia produtiva local.
Para a empreendedora acreana Edna de Lima, representante da empresa Areiacre Comércio de Importação e Exportação, a experiência foi uma oportunidade valiosa para ter acesso a novos instrumentos e descobertas.
“Me surpreendi com as novidades, com a tecnologia que nós, da área da mineração, necessitamos e que muitas vezes não temos acesso às informações sobre as inovações e o que o mercado está nos oferecendo em relação à modernidade. Tem sido uma experiência muito boa”, comenta Edna.
De acordo com a analista do Sebrae no Acre, Sônia Caroline Pinheiro, a missão é uma oportunidade estratégica de fortalecimento do setor produtivo acreano. “Atuamos para fortalecer e ampliar oportunidades aos pequenos negócios do Acre em todos os segmentos. Participações como essa na Exposibram ajudam os empreendedores do nosso estado a abrir portas para novas parcerias, enxergar novas possibilidades e conhecer soluções inovadoras”, destaca.
Para conhecer mais sobre as ações do Sebrae, acesse sebrae.com.br/acre e acompanhe o perfil oficial no Instagram @SebraenoAcre.
Você precisa fazer login para comentar.