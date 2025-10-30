Motorista perde controle e colide com poste na Avenida Lauro Muller, em Cruzeiro do Sul

Acidente ocorreu na noite de quinta-feira (30); apesar do impacto, não houve feridos graves

Um acidente de trânsito registrado na noite desta quinta-feira (30) chamou a atenção de quem passava pela Avenida Lauro Muller, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações preliminares, o motorista de um carro perdeu o controle da direção e acabou colidindo violentamente contra um poste de energia elétrica. O impacto foi forte e causou danos significativos na parte dianteira do veículo.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Equipes do policiamento de trânsito estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe e controlar o fluxo de veículos na via.

Apesar da força da colisão, não houve registro de feridos graves. Técnicos da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica também foram acionados para avaliar os danos na estrutura e realizar os reparos necessários, evitando riscos à população.

Vídeo abaixo

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Relacionado

Comentários