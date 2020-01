De acordo com informações de motoristas que passavam pelo local no momento do acidente, o veículo seguia na estrada rumo à região do Alto Acre e capotou após passar direto numa curva. O carro foi parar num matagal às margens da estrada.

Até a publicação da notícia, o veículo não havia sido retirado do local. Um bombeiro militar que avistou o acidente parou para prestar os primeiros socorros às vítimas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada ao local.

Fotos: Cedidas por José Helisson.