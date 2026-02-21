Motorista perde controle da direção e capota veículo em ramal de Cruzeiro do Sul

Reforçando o compromisso com a segurança pública, o governo do Estado celebrou, na tarde desta quinta-feira, 19, a formatura de 25 novos aspirantes a oficial da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC). A solenidade foi realizada no quartel do Comando-Geral e contou com a presença do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, além de autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, militares e familiares dos formandos.

Após dois anos de intensa formação, sendo um ano em Minas Gerais e outro no Acre, os novos aspirantes a oficial concluem uma etapa que, mais do que um requisito formal, representa o início de uma nova gama de responsabilidades dentro da corporação. A formação exigente preparou homens e mulheres para o comando com legitimidade, maturidade e técnica.

A solenidade de formatura de novos aspirantes a oficial é engrandecida com momentos de reverência e homenagem, sendo um deles a entrega do Espadim Tiradentes, um momento fundamental que simboliza a transição de aluno-oficial do para a fase de comando e o compromisso com a honra e disciplina.

Reconhecimento institucional

Durante seu pronunciamento, o governador Gladson Camelí ressaltou o orgulho que sente pela corporação e destacou o papel fundamental da Polícia Militar na proteção da população acreana.

“Estamos aqui para celebrar um passo importante na vida de cada um desses militares que concluíram o curso de formação de oficiais da nossa gloriosa Polícia Militar do Acre. A Polícia Militar tem prestado um serviço inestimável à nossa população, escrevendo páginas de bravura e solidariedade humana”, afirmou.

O chefe do Executivo estadual enfatizou a responsabilidade assumida pelos novos aspirantes. “Para comandar é preciso firmeza, mas também sensibilidade para compreender os limites e potencialidades dos seus comandados. O papel de um oficial requer visão ampla e capacidade de tomar decisões em situações extremas que afetam a vida de muitas pessoas”, declarou.

Camelí também agradeceu à comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, pela condução “competente e serena” da corporação, e reforçou que a atual gestão tem investido na valorização profissional, na modernização da estrutura e na formação contínua dos militares estaduais.

A vice-governadora Mailza Assis destacou o compromisso do governo com o fortalecimento das instituições de segurança e com a valorização dos profissionais.

“Hoje é o início de uma nova etapa na vida de homens e mulheres que escolheram servir ao nosso estado por meio da farda da Polícia Militar. Vocês assumem a responsabilidade de liderar pelo exemplo, agir com equilíbrio, justiça e humanidade”, afirmou. Ela também ressaltou a prioridade dada pelo governo à segurança pública, com investimentos em estrutura, gestão e capacitação.

Fortalecimento da corporação

A comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, que deu nome à turma, foi homenageada pelos formandos e pelas autoridades presentes, em reconhecimento à sua liderança e dedicação à corporação.

Em seu discurso, a comandante destacou que a formação teve duração de dois anos e foi voltada para o comando e a gestão da corporação. “Essa é a primeira turma com exigência de bacharelado em Direito, o que eleva ainda mais o nível dos nossos profissionais. O governo do Acre demonstra compromisso não apenas com estrutura e equipamentos, mas com a valorização e qualificação dos seus policiais”, afirmou.

Ela ressaltou ainda que a conclusão da turma e o início de uma nova formação, prevista para março, evidenciam a continuidade dos investimentos na área. “Hoje celebramos a escolha de uma vida que ultrapassa interesses pessoais e alcança os cidadãos acreanos. É a escolha de servir, mesmo quando isso significa renunciar”, declarou.

Trajetória de superação

Oradora da turma, a aspirante Lourdes Sampaio relembrou a jornada enfrentada pelos colegas durante o período de formação, especialmente o período em Minas Gerais.

“Há formações que entregam postos e há aquelas que entregam homens e mulheres para servir. Formamos laços forjados na onça, como dizem os mineiros. Nos tornamos irmãos de farda, representando o Acre nesta formação. Fizemos história em Minas Gerais, honrando tradições e nunca esquecendo do nosso querido Acre”, afirmou.

A solenidade foi marcada por emoção entre os familiares, que celebraram a conquista dos novos aspirantes a oficial. Com o ingresso dos 25 formandos, a Polícia Militar do Acre reforça seus quadros de gestão e comando, contribuindo para o fortalecimento institucional da corporação e para a promoção da ordem pública e da cidadania em todo o estado.











































The post Governo do Acre fortalece segurança pública com formatura de novos aspirantes a oficial da Polícia Militar appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários