Motorista perde controle da direção e capota veículo em ramal de Cruzeiro do Sul
Vítima foi socorrida com vida pelo Samu e levada ao Hospital do Juruá; causas do acidente ainda são desconhecidas
Um grave capotamento foi registrado na tarde desta sexta-feira (20), no Ramal 3, em Cruzeiro do Sul.
Segundo informações preliminares, o condutor de um veículo perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou capotando em uma área de mata às margens da estrada. O carro ficou bastante danificado após o acidente.
As circunstâncias que levaram à perda de controle e as causas do capotamento ainda não foram esclarecidas.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou o resgate da vítima no local. O homem foi socorrido ainda com vida e encaminhado ao Hospital do Juruá para atendimento médico.
Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.
Imac licencia quase 18 mil hectares para plantio de milho e de soja e reforça produção sustentável no Acre
O governo do Acre, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), tem intensificado o trabalho de ordenamento e licenciamento ambiental para atividades agrícolas no estado. De acordo com a Divisão de Uso do Solo da autarquia, apenas em 2025 foram licenciados 17.876 hectares destinados ao plantio de milho e de soja em diferentes municípios acreanos. As áreas utilizadas para o plantio agrícola dos grãos são áreas consolidadas que foram alteradas até 22 de julho de 2008.
O cultivo de soja ocorre especificamente nas cidades de Capixaba, Plácido de Castro, Xapuri, Epitaciolândia, Senador Guiomard, Porto Acre e Rio Branco, com destaque para Capixaba e Plácido de Castro, que concentram as maiores áreas licenciadas. O avanço do plantio segue critérios técnicos e ambientais, garantindo que a expansão da produção ocorra de forma regular e dentro da legislação ambiental.
A ampliação das áreas licenciadas representa um movimento importante para o fortalecimento da economia acreana, sobretudo no setor do agronegócio. O cultivo de milho e de soja contribui para a geração de emprego e renda, aumento da arrecadação e fortalecimento das cadeias produtivas, além de impulsionar setores como transporte, armazenamento e comércio de insumos agrícolas. A produção de grãos também amplia a oferta de matéria-prima para a alimentação animal, favorecendo a pecuária e outras atividades ligadas ao campo.
O presidente do Imac, André Hassem, destacou que o trabalho do órgão segue as diretrizes do governo, que busca conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Segundo o gestor, o licenciamento ambiental garante segurança jurídica ao produtor rural e assegura que a expansão agrícola ocorra de forma sustentável, respeitando as normas ambientais e promovendo o uso adequado do solo.
“O governador Gladson Camelí fez um investimento de R$ 1,2 milhão em equipamentos e tecnologia gerando mais rapidez e legalidade dentro dos processos de licenciamento. O Instituto tem atuado de maneira técnica e transparente, orientando os produtores sobre as exigências legais e monitorando as áreas licenciadas. Esse avanço da produção de grãos no Acre demonstra o potencial do estado para diversificar a economia, mantendo o compromisso com a conservação dos recursos naturais”, ressaltou Hassem.
O governo do Acre reforça que o licenciamento ambiental é uma ferramenta fundamental para o planejamento territorial, permitindo o crescimento da produção agrícola com responsabilidade, equilíbrio ambiental e geração de oportunidades para a população acreana.
Governo do Acre articula Aliança Bioceânica com Departamentos do Sul do Peru
O fortalecimento das relações comerciais e a consolidação do Acre como o principal portal de saída para o Oceano Pacífico vêm sendo articulados pelo governo do Acre, que atua por meio da Secretaria de Indústria Ciência e Tecnologia (Seict) e Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan).
As pastas desenvolvem o diálogo de integração entre os países (Brasil e Peru), e como parte desse trabalho está sendo realizada na Câmara de Comércio e Indústria de Arequipa (CCIA), no Peru, entre quinta-feira, 19, e sexta-feira, 20, a articulação e a apresentação da proposta de criação da Aliança para Aceleração da Integração Bioceânica Brasil-Peru, o Acre se consolida como o principal articulador logístico do corredor Quadrante Rondon.
A iniciativa visa transformar a infraestrutura rodoviária em um motor de desenvolvimento econômico, conectando a produção regional aos portos peruanos e ao mercado asiático via Porto de Chancay.
Durante o encontro, o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, destacou que o Acre assumiu o protagonismo para destravar gargalos históricos. “Iniciamos uma agenda de integração mais ativa para acelerar tratativas e investimentos. A proposta é criar uma aliança protagonizada pelo Acre para agilizar decisões nas esferas nacionais, potencializando rodadas de negócios, melhorias alfandegárias e o turismo regional”.
O secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, que participou por vídeo conferência, reiterou o compromisso da gestão estadual com a viabilidade do corredor. “O governo defende a integração Brasil-Peru como pauta prioritária. Temos mobilizado recursos e entidades públicas e privadas para atuarem de forma coordenada na consecução deste objetivo estratégico para o desenvolvimento socioeconômico”.
União entre poderes
A reunião contou com a presença do primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, que reforçou a necessidade de funcionalidade da rodovia.
“Acre, Mato Grosso e Peru podem se fortalecer mutuamente. Precisamos fazer com que a nossa rodovia transoceânica realmente funcione para aumentar nossa produção e comércio. Esse trabalho conjunto entre o governo Gladson Camelí e a Aleac é o que está fazendo as coisas avançarem”, pontuou Gonzaga.
Visão de mercado e competitividade logística
A articulação acreana atraiu empresas globais como a Cosco Shipping. A executiva comercial, Alejandra Belon confirmou que a companhia está pronta para ampliar operações na região.
“Buscamos mover mais carga brasileira e boliviana via Matarani e Chancay. Quanto mais volume tivermos, melhor será o serviço. Atualmente operamos quinzenalmente, mas estamos dispostos a oferecer frequências semanais para atender a demanda que virá deste trabalho”, destacou Alejandra.
Do lado peruano, o gerente de Desenvolvimento Econômico de Moquegua, Cristian Felipe Nina Masquera, celebrou a aproximação estratégica. “Nossa participação visa reforçar a união bilateral e elevar a competitividade logística. Esta reunião é fundamental para promover o Porto de Ilo como saída para a carga brasileira no prazo mais curto possível”.
Por meio da mobilização da Seict, estiveram presentes os representantes comerciais dos portos de Matarani, Ilo e Arica, Chancay, dos governos de Arequipa e Moquegua e as câmaras de comércio e Ilo e de Arequipa, a Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo (Promperu) e Zona especial de desenvolvimento de Ilo (ZED de Ilo). Além destes, participaram por vídeo conferência, os representantes da Agência Negócios do Acre (Anac), e do governo do estado de Mato Grosso.
A partir desta sexta-feira, 20, ocorre a articulação dos representantes de cada região para a adesão dos governos a formação da Aliança e´da criação do fórum técnico. Como resultado do encontro, os presentes receberam o documento oficial da Aliança. O próximo passo será a recepção de autoridades peruanas no Acre para a assinatura formal do protocolo, consolidando o estado como o hub (concentrador) definitivo do comércio bioceânico.
Governo do Acre fortalece segurança pública com formatura de novos aspirantes a oficial da Polícia Militar
Reforçando o compromisso com a segurança pública, o governo do Estado celebrou, na tarde desta quinta-feira, 19, a formatura de 25 novos aspirantes a oficial da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC). A solenidade foi realizada no quartel do Comando-Geral e contou com a presença do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, além de autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, militares e familiares dos formandos.
Após dois anos de intensa formação, sendo um ano em Minas Gerais e outro no Acre, os novos aspirantes a oficial concluem uma etapa que, mais do que um requisito formal, representa o início de uma nova gama de responsabilidades dentro da corporação. A formação exigente preparou homens e mulheres para o comando com legitimidade, maturidade e técnica.
A solenidade de formatura de novos aspirantes a oficial é engrandecida com momentos de reverência e homenagem, sendo um deles a entrega do Espadim Tiradentes, um momento fundamental que simboliza a transição de aluno-oficial do para a fase de comando e o compromisso com a honra e disciplina.
Reconhecimento institucional
Durante seu pronunciamento, o governador Gladson Camelí ressaltou o orgulho que sente pela corporação e destacou o papel fundamental da Polícia Militar na proteção da população acreana.
“Estamos aqui para celebrar um passo importante na vida de cada um desses militares que concluíram o curso de formação de oficiais da nossa gloriosa Polícia Militar do Acre. A Polícia Militar tem prestado um serviço inestimável à nossa população, escrevendo páginas de bravura e solidariedade humana”, afirmou.
O chefe do Executivo estadual enfatizou a responsabilidade assumida pelos novos aspirantes. “Para comandar é preciso firmeza, mas também sensibilidade para compreender os limites e potencialidades dos seus comandados. O papel de um oficial requer visão ampla e capacidade de tomar decisões em situações extremas que afetam a vida de muitas pessoas”, declarou.
Camelí também agradeceu à comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, pela condução “competente e serena” da corporação, e reforçou que a atual gestão tem investido na valorização profissional, na modernização da estrutura e na formação contínua dos militares estaduais.
A vice-governadora Mailza Assis destacou o compromisso do governo com o fortalecimento das instituições de segurança e com a valorização dos profissionais.
“Hoje é o início de uma nova etapa na vida de homens e mulheres que escolheram servir ao nosso estado por meio da farda da Polícia Militar. Vocês assumem a responsabilidade de liderar pelo exemplo, agir com equilíbrio, justiça e humanidade”, afirmou. Ela também ressaltou a prioridade dada pelo governo à segurança pública, com investimentos em estrutura, gestão e capacitação.
Fortalecimento da corporação
A comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, que deu nome à turma, foi homenageada pelos formandos e pelas autoridades presentes, em reconhecimento à sua liderança e dedicação à corporação.
Em seu discurso, a comandante destacou que a formação teve duração de dois anos e foi voltada para o comando e a gestão da corporação. “Essa é a primeira turma com exigência de bacharelado em Direito, o que eleva ainda mais o nível dos nossos profissionais. O governo do Acre demonstra compromisso não apenas com estrutura e equipamentos, mas com a valorização e qualificação dos seus policiais”, afirmou.
Ela ressaltou ainda que a conclusão da turma e o início de uma nova formação, prevista para março, evidenciam a continuidade dos investimentos na área. “Hoje celebramos a escolha de uma vida que ultrapassa interesses pessoais e alcança os cidadãos acreanos. É a escolha de servir, mesmo quando isso significa renunciar”, declarou.
Trajetória de superação
Oradora da turma, a aspirante Lourdes Sampaio relembrou a jornada enfrentada pelos colegas durante o período de formação, especialmente o período em Minas Gerais.
“Há formações que entregam postos e há aquelas que entregam homens e mulheres para servir. Formamos laços forjados na onça, como dizem os mineiros. Nos tornamos irmãos de farda, representando o Acre nesta formação. Fizemos história em Minas Gerais, honrando tradições e nunca esquecendo do nosso querido Acre”, afirmou.
A solenidade foi marcada por emoção entre os familiares, que celebraram a conquista dos novos aspirantes a oficial. Com o ingresso dos 25 formandos, a Polícia Militar do Acre reforça seus quadros de gestão e comando, contribuindo para o fortalecimento institucional da corporação e para a promoção da ordem pública e da cidadania em todo o estado.
