Motorista perde controle, bate em calçada e deixa local após acidente em Epitaciolândia
Airbags são acionados e ninguém fica ferido; autoridades localizam condutor para esclarecimentos
Um acidente chamou a atenção de frequentadores de um bar em Epitaciolândia na noite deste sábado (6), quando um veículo branco perdeu o controle e colidiu contra a calçada do estabelecimento. O motorista seguia pela Avenida Amazonas, no sentido da ponte metálica, e tentou contornar a Praça Edmundo Pinto para acessar a Rua Plácido de Castro, mas acabou atingindo o meio-fio.
Com o impacto, o sistema de segurança foi ativado e os airbags do veículo acionaram, evitando que o condutor — não identificado — se ferisse ao bater no painel. A movimentação no local atraiu curiosos e deixou algumas pessoas assustadas.
Testemunhas comentaram que o motorista teria tentado deixar o local logo após o acidente, informação ainda não confirmada oficialmente. No entanto, ele teria sido localizado pouco depois pelas autoridades e retido para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.
Ninguém ficou ferido e os órgãos de segurança foram acionados para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias da colisão.
Rio Acre ultrapassa 7 metros após fortes chuvas na região de fronteira
Afluentes transbordam, mas Defesa Civil considera situação dentro da normalidade
O rio Acre apresentou rápida elevação neste sábado (6) após receber grande volume de água ao longo do dia. A régua de monitoramento instalada na ponte metálica José Augusto, que liga Brasiléia a Epitaciolândia, marcou 7,61 metros por volta das 14h30.
De acordo com informações meteorológicas, a forte chuva que atingiu quase todo o estado provocou registros expressivos, especialmente em Rio Branco, onde o acumulado chegou a 73,8 mm em apenas três horas e meia — volume previsto para oito dias inteiros.
Na região de Brasiléia, porém, a precipitação foi considerada moderada, somando 29,4 mm nas últimas 12 horas. Mesmo assim, os afluentes Noaia e Banana transbordaram, contribuindo para o aumento do nível do rio Acre. O fenômeno é considerado normal para o período chuvoso.
Já na região acima de Assis Brasil, na comunidade indígena dos Patos, o nível do rio está abaixo dos 4 metros, o que, segundo a Defesa Civil, reduz o risco de novas elevações significativas nas próximas horas.
Após chuva, Governo e Prefeitura adiam abertura da programação natalina em Rio Branco
O governo e Prefeitura informaram que a abertura será remarcada para o domingo (7), no mesmo horário
Após a Prefeitura de Rio Branco anunciar, neste sábado (6), o adiamento da abertura oficial da programação natalina, o Governo do Acre também comunicou, por meio de nota pública, o cancelamento do evento previsto para ocorrer logo mais, à noite. A decisão foi tomada em razão das fortes chuvas que atingem a capital e que têm provocado alagamentos em diversos pontos da cidade.
Segundo o comunicado estadual, as condições climáticas não oferecem segurança para a realização das atividades programadas, que incluíam apresentações culturais e a inauguração da decoração de Natal. O governo informou que a abertura será remarcada para o domingo (7), no mesmo horário, às 19 horas.
Com a medida, tanto governo quanto prefeitura reforçam que a prioridade, neste momento, é acompanhar os impactos da chuva, prestar apoio às equipes de monitoramento e garantir a segurança da população. A recomendação é para que moradores evitem áreas alagadas e fiquem atentos aos alertas da Defesa Civil.
Veja a notas:
Nota pública sobre abertura oficial da programação natalina
O governo do Estado do Acre informa que, em razão das fortes chuvas em Rio Branco, a abertura oficial da programação natalina, marcada para as 19h deste sábado, 6, será adiada para o domingo, 7, no mesmo horário.
A medida visa garantir a segurança do público e melhor aproveitamento do evento, que contará com o acender das luzes, seguida da Cantata de Natal, apresentada pela Escola de Música do Acre.
Governo do Acre
NOTA DE ADIAMENTO
A Prefeitura de Rio Branco informa que em decorrência das fortes chuvas registradas neste sábado — que demandaram maiores cuidados na finalização dos ajustes técnicos dos equipamentos eletrônicos que compõem a decoração natalina na Praça da Revolução — o evento de acendimento das luzes de Natal foi adiado para este domingo, dia 7 de dezembro, no mesmo local, às 18 horas.
Por esse mesmo motivo, a prefeitura informa também o adiamento da inauguração da Ponte do Caipora, com nova data a ser divulgada posteriormente.
A Prefeitura agradece a compreensão de todos e reforça o convite para que a população prestigie o Natal de Vida, Esperança e Dignidade 2025.
Escola Sebastião Brandão do Nascimento encanta comunidade com noite de magia e emoção
A Escola Infantil Sebastião do Nascimento realizou na noite desta sexta-feira, 05, a formatura das turmas do 2º Período, em um evento marcado por emoção, encanto e muita alegria. A solenidade aconteceu no Buffet Art Eventos e reuniu autoridades, pais, professores e toda a comunidade escolar para celebrar mais uma etapa concluída pelos pequenos formandos.
Compuseram o dispositivo de honra o Prefeito Sérgio Lopes, a Secretária de Educação Eunice Maia Gondim, a Gestora da Escola Sandra Eduínio, a Coordenadora Pedagógica Tatiane Soares, a Coordenadora da Educação Especial Sandra Saraiva, a Coordenadora da Educação Infantil Anelize, além das professoras Silvanuzia, Zera e Leane.
Com brilho nos olhos e entusiasmo, os pequenos protagonizaram diversas apresentações, arrancando aplausos e emocionando todos os presentes. Cada gesto, cada sorriso e cada música reforçaram a dedicação da equipe escolar e o carinho envolvido na construção dessa noite tão especial.
Durante as falas oficiais, as autoridades destacaram a qualidade da educação oferecida pela instituição, que entrega às famílias crianças preparadas para ingressar no 1º ano já com leitura fluente, demonstrando o compromisso com o ensino de excelência.
A Secretária Eunice Maia Gondim aproveitou o momento para agradecer a cada professora, servidor e colaborador que, com esforço e dedicação, fizeram a educação da escola alcançar um patamar de destaque.
O Prefeito Sérgio Lopes ressaltou os avanços obtidos na educação do município, agradecendo aos profissionais que contribuem diariamente para construir uma educação pública de referência, reconhecida e admirada por outros municípios.
A noite foi marcada por emoção, reconhecimento e celebração — um verdadeiro espetáculo que ficará na memória das famílias e reafirma o compromisso da Escola Infantil Sebastião do Nascimento com a formação integral das crianças.
