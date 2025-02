Motorista morre em capotamento na Baixada da Sobral na capital do Acre

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que, em fevereiro, continuará com a bandeira verde para a cobrança da tarifa de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). Essa será a terceira vez consecutiva em que os consumidores não enfrentarão aumento no valor da tarifa mensal, mantendo a menor cobrança possível.

A bandeira verde, considerada a mais econômica, reflete a situação favorável dos custos de geração de energia, que são aferidos mensalmente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

De acordo com a análise do ONS, a estratégia de geração de energia é ajustada de acordo com a demanda, e no início do ano, os reservatórios das usinas hidrelétricas estão com volumes elevados, o que reduz a necessidade de utilização das termoelétricas, que geram energia de maneira mais cara e poluente devido ao uso de combustíveis fósseis.

O sistema de bandeiras, implementado em 2015, funciona como um “sinal de trânsito” para o consumidor. Através de diferentes cores (verde, amarela, vermelha 1 e vermelha 2), o sistema sinaliza a variação no custo da geração de energia, incentivando o público a adotar medidas de economia de eletricidade nos meses em que a tarifa aumenta devido ao uso de fontes mais caras de energia.

