Vítimas foram socorridas pelo Samu e bombeiros que estiveram no local. Motorista do veículo ficou preso às ferragens e corpo foi retirado com equipamento de desencarceramento.

Por G1 Acre

O motorista de uma caminhonete morreu após o veículo capotar no km 127 BR-364, em Rio Branco, na noite de sábado (14). Quatro pessoas que estavam na caminhonete ficaram feridas, foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o hospital.

O condutor do veículo morreu no local do acidente. Ele ficou preso às ferragens e o corpo foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre. Equipes do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) também estiveram no local para atender a ocorrência. A PRF-AC informou que o motorista trafegava sentido Segundo Distrito de Rio Branco quando perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e capotou às margens da rodovia.

O tenente do Corpo de Bombeiros Felipe Santiago explicou que uma ambulância do Samu já faz o atendimento das vítimas feridas.

“Fomos acionados e nos deslocamos até o endereço, que por sinal a 100 metros tinha acontecido um acidente na parte da tarde. Uma segunda viatura do Samu chegou junto com a gente e já prestava ajuda para as pessoas vivas e conscientes que conseguiram sair do carro que ficou capotado”, relembrou.

Para retirada do corpo do motorista, Santiago acrescentou que foi preciso usar o equipamento de desencarceramento. “O médico do Samu que estava no local atestou o óbito. Conseguimos liberar as ferragens da vítima, o médico teve acesso e constatou o óbito”, concluiu.

Comentários