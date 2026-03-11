Suspeita é de infarto; vítima não foi identificada e colegas gravaram vídeo pedindo ajuda para localizar familiares

Um motorista ainda não identificado foi encontrado morto dentro da cabine do caminhão que dirigia na manhã desta quarta-feira (11), na BR-364, nas proximidades da comunidade São João, próximo ao município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

De acordo com informações de caminhoneiros que trafegavam pelo local, o trabalhador teria passado mal enquanto conduzia o veículo. O caminhão chamou a atenção por estar parado no acostamento da rodovia. Ao se aproximarem para verificar a situação, os colegas perceberam que o motorista não apresentava sinais vitais.

Tentativas de socorro foram realizadas por outros profissionais que passavam pelo trecho, mas o homem não resistiu.

Vídeo nas redes sociais

Um dos motoristas que presenciou a situação gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais na tentativa de identificar a vítima e localizar seus familiares. Nas imagens, ele menciona a empresa responsável pelo veículo.

“Não sei se talvez você conheça essa empresa aqui, a Tim Transportes. O motorista infartou dentro do caminhão aqui, chegando em Cruzeiro. Tá ali, coitado”, relatou no registro.

Causa da morte

A suspeita inicial é de que o motorista tenha sofrido um infarto enquanto dirigia. De acordo com relatos, ele teria conseguido parar o caminhão às margens da rodovia antes de morrer.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente. O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias da morte.

