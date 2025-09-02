Motorista morre após capotamento de carro na zona rural de Extrema, em RO

Renerio Lobo, de 44 anos, não resistiu após veículo prensá-lo durante acidente na Linha 4

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (2) na estrada da Linha 4, zona rural do distrito de Extrema, em Porto Velho (RO). Um veículo modelo Volkswagen Gol capotou depois que o motorista perdeu o controle da direção.

A vítima, identificada como Renerio Lobo, de 44 anos, seguia sozinha no carro. De acordo com informações levantadas no local, a pista escorregadia e a velocidade incompatível podem ter contribuído para o acidente.

Durante o capotamento, o veículo acabou prensando o motorista, que sofreu esmagamento craniano e morreu antes da chegada do socorro.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Perícia Técnica foram acionadas para os procedimentos de praxe, e o corpo foi encaminhado para exames oficiais.

A morte de Renerio deixou a comunidade de Extrema consternada, já que ele era bastante conhecido na região.

