Motorista morre após capotamento de carro na zona rural de Extrema, em RO
Renerio Lobo, de 44 anos, não resistiu após veículo prensá-lo durante acidente na Linha 4
Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (2) na estrada da Linha 4, zona rural do distrito de Extrema, em Porto Velho (RO). Um veículo modelo Volkswagen Gol capotou depois que o motorista perdeu o controle da direção.
A vítima, identificada como Renerio Lobo, de 44 anos, seguia sozinha no carro. De acordo com informações levantadas no local, a pista escorregadia e a velocidade incompatível podem ter contribuído para o acidente.
Durante o capotamento, o veículo acabou prensando o motorista, que sofreu esmagamento craniano e morreu antes da chegada do socorro.
Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Perícia Técnica foram acionadas para os procedimentos de praxe, e o corpo foi encaminhado para exames oficiais.
A morte de Renerio deixou a comunidade de Extrema consternada, já que ele era bastante conhecido na região.
Feijó (AC) está entre os 10 municípios que mais desmataram a Amazônia, aponta Imazon
Município acreano desmatou 78 km² de floresta em um ano, alta de 66%; estado reduziu devastação em 4%, mas ainda preocupa
O município de Feijó, no interior do Acre, integra a lista dos dez que mais desmataram a Amazônia entre agosto de 2023 e julho de 2024, de acordo com dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Imazon. Com 78 km² de floresta derrubada – equivalente a 7.222 campos de futebol –, a “terra do açaí” ocupa a sétima posição no ranking nacional, à frente de cidades do Pará e Mato Grosso.
Destaques do relatório:
Feijó aparece pelo segundo ano consecutivo entre os maiores desmatadores
Salto de 47 km² (2022-2023) para 78 km² (2023-2024) – aumento de 66%
Município segue entre os de alto risco de novas derrubadas
O Acre registrou queda de 4% na taxa de desmatamento no período, totalizando 372 km² devastados. Apesar da melhora relativa, o estado ainda responde por 230 km² de áreas degradadas.
Este é o segundo ano consecutivo que Feijó aparece entre os maiores desmatadores. Em comparação com o período anterior (agosto/2022 a julho/2023), quando registrou 47 km² devastados, houve um aumento de 66% na área desmatada. Apesar do resultado negativo do município, o Acre como um todo reduziu o desmatamento em 4%, com 372 km² de floresta perdidos.
Segundo os dados da pesquisa, o salto pode ter ocorrido principalmente pelas grandes áreas de mata que são afetadas por queimadas nos períodos de estiagem, é o que afirmou Manoela Athaíde, pesquisadora do instituto.
“A degradação florestal fragiliza a floresta, aumenta a emissão de carbono e deixa a Amazônia ainda mais vulnerável, ameaçando sua biodiversidade e as populações locais. O salto que vimos em 2025 é um sinal de que precisamos olhar com mais atenção para esse tipo de dano”, afirmou.
Jorge Viana anuncia pré-candidatura ao Senado em 2026 e não descarta novo governo do Acre
Em entrevista, presidente da ApexBrasil critica gestões recentes e defende legado de obras em parceria com Lula e FHC: “Se o Acre estivesse dando certo, eu nem seria candidato”
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e ex-governador do Acre, Jorge Viana, declarou nesta terça-feira (2) sua intenção de disputar uma vaga no Senado em 2026. Em entrevista ao programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, ele não descartou uma eventual candidatura ao governo do estado no futuro e lançou críticas à administração anterior, que classificou como “quatro anos de abandono”.
Viana justificou a decisão pela “situação atual do Acre”, afirmando que não ficaria “de braços cruzados”.
Ele defendeu o papel do Senado como espaço de igualdade para os estados menores e citou obras de sua gestão em parceria com os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso, como eletrificação rural, recuperação da BR-364 e construção de hospitais.
O ex-governador lamentou o estado atual de equipamentos públicos como a Biblioteca da Floresta e o Parque da Maternidade, que considerou “símbolos de um tempo em que o Acre prosperava”.
Viana ressaltou ainda que sua disposição para concorrer está ligada à atual situação do Acre. “Se o Acre estivesse dando certo, eu nem seria candidato. Mas diante da situação atual, se puder ajudar, não vou ficar de braços cruzados”, disse.
Estudante de Jornalismo da Ufac morre e comove comunidade acadêmica
Antônio Sávio, conhecido pelo engajamento e talento, deixa colegas e professores em luto; universidade prepara homenagens
Por Mirlany Silva
O estudante de Jornalismo Antônio Sávio faleceu na tarde desta terça-feira (2), causando profunda comoção entre colegas, professores e membros da comunidade acadêmica.
Em nota, o Centro Acadêmico de Jornalismo Elson Martins (Caem) e a Associação Atlética Acadêmica Sensacionalista manifestaram profundo pesar pela perda. “É com imensa tristeza que lamentamos a perda do estudante de Jornalismo Antônio Sávio. Sávio viveu a universidade como ninguém. Não apenas participou, mas também fundou atléticas, fez parte de centros acadêmicos, era um grande fotógrafo e tinha verdadeira paixão pela área da comunicação. Ele definitivamente fez a diferença na Ufac e no curso de Jornalismo, deixando uma marca que jamais será esquecida”, afirmam.
Em respeito ao luto, a coordenação do curso de Jornalismo suspendeu as aulas que aconteceriam nesta terça-feira.
“Neste momento difícil, o curso de Jornalismo está em luto e presta seus sentimentos aos familiares e amigos, rogando que encontrem conforto neste momento de dor”, declarou a coordenação.
Veja abaixo a nota completa:
É com imensa tristeza que o Centro Acadêmico de Jornalismo Elson Martins e a Associação Atlética Acadêmica Sensacionalista lamentam a perda do estudante de Jornalismo Antônio Sávio.
Sávio viveu a universidade como ninguém. Não apenas participou, mas também fundou atléticas, fez parte de centros acadêmicos, era um grande fotógrafo e tinha verdadeira paixão pela área da comunicação. Ele definitivamente fez a diferença na Ufac e no curso de Jornalismo, deixando uma marca que jamais será esquecida.
Nos solidarizamos com seus familiares e amigos neste momento de dor.
