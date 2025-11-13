Acre
Motorista fica gravemente ferido após colisão entre caminhonete e carreta na BR-364, em Rio Branco
Acidente ocorreu na noite de quarta-feira (12), no km 7 da rodovia; condutor da S10, identificado como Jansen Albuquerque, apresentava sinais de embriaguez e foi levado em estado grave ao Pronto-Socorro.
Um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira (12) deixou um homem de 27 anos gravemente ferido no km 7 da BR-364, nas proximidades do Ramal da Usina, bairro Belo Jardim III, em Rio Branco.
A colisão envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 branca, placa PHC-2A75, conduzida por Jansen Albuquerque Rodrigues Melo Junior, e uma carreta da transportadora Todo Brasil, modelo Bertolini AMZ, de cor cinza.
Segundo relatos de testemunhas, o motorista da caminhonete seguia no sentido Porto Velho–Rio Branco quando, por motivos ainda não esclarecidos, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta. O impacto foi tão forte que o veículo de carga saiu da pista e parou em uma área de mata, enquanto a S10 ficou completamente destruída.
Jansen sofreu traumatismo cranioencefálico grave, trauma torácico, fratura na perna e diversos ferimentos pelo corpo. O motorista da carreta teve apenas escoriações leves.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra avançada. Jansen foi intubado ainda no local e encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou o trecho para os trabalhos de perícia técnica e, após a remoção dos veículos, o trânsito foi liberado. Segundo a corporação, o condutor da caminhonete apresentava sinais visíveis de embriaguez e, momentos antes do acidente, teria quase atropelado um pedestre próximo ao posto fiscal da PRF.
O caso está sob investigação para esclarecer as circunstâncias exatas da colisão.
https://www.facebook.com/share/r/1CXWv2XJJa/?mibextid=wwXIfr
Comentários
Acre
Jovem de 21 anos é assassinado a tiros no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul
Cauê Anry Silva do Nascimento foi morto na noite de quarta-feira (12) após uma série de disparos; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime.
A cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, registrou mais um homicídio na noite desta quarta-feira (12). O jovem Cauê Anry Silva do Nascimento, de 21 anos, foi executado a tiros na Rua Iaco, localizada no bairro Cohab.
Moradores relataram ter ouvido diversos disparos de arma de fogo antes de encontrarem a vítima caída no chão, já sem sinais vitais. A Polícia Militar foi acionada, isolou o local e acionou a Polícia Civil e a perícia criminal, que realizaram os primeiros levantamentos e recolheram evidências na cena do crime.
Até o momento, não há informações sobre os autores nem sobre a motivação do assassinato. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Cruzeiro do Sul, responsável pela investigação.
Após a perícia, o corpo de Cauê foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade para a realização dos exames de necropsia.
Comentários
Acre
Trator de esteira cai de carreta e interdita parcialmente a BR-364 em Rio Branco
Acidente ocorreu próximo à 3ª Ponte; ninguém ficou ferido
Um trator de esteira caiu de uma carreta prancha e deixou a BR-364 parcialmente interditada na noite desta quarta-feira (12), na Via Verde, nas proximidades da 3ª Ponte, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, a carreta modelo Mercedes-Benz Axor, de cor vermelha, seguia da Vila Campinas em direção ao Primeiro Distrito. Ao subir a ladeira após a ponte e realizar uma curva, o trator se desprendeu da prancha e tombou na pista.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e isolou a área para realizar os procedimentos de praxe e garantir a segurança do tráfego.
Comentários
Tudo Viagem
Voos de Rio Branco por apenas R$ 342 na Black Friday 2025
A Black Friday 2025 promete ser a melhor dos últimos anos para os consumidores do Acre. A promoção acontece no dia 28 de novembro, mas até essa data chegar as companhias aéreas e agências de viagens prometem lançar ofertas especiais. Nesta semana tem voo direto da Gol de Rio Branco para Manaus por apenas R$ 342, valor com as taxas de embarques inclusas. (Confira detalhes na imagem abaixo)
Outro destaque da Gol é de Rio Branco para Cruzeiro do Sul com passagem aérea pelo valor de R$ 742. Acesse aqui essa promoção. Quem está em Cruzeiro do Sul poderá viajar em voo direto para a capital acreana pagando R$ 475. Na promoção da Azul vale destacar a oferta de passagem aérea de Rio Branco para Belo Horizonte (Confins) por R$ 945. A Azul oferece voo direto entre as duas cidades.
Garamta aqui passagem aérea de Rio Branco para Manaus por R$ 342 (só ida)
Voo direto de Rio Branco para São Paulo por R$ 765
Na promoção da LATAM vale destacar os voos diretos de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) pelo valor de R$ 765. Pela mesma companhia tem voo sem escalas da capital acreana para Brasília por R$ 748. As passagens aéreas são de voos apenas de ida (um trecho). As promoções são viagens de dezembro a abril de 2026.
As agência de viagens também entraram no clima da Black Friday 2025. Os pacotes de viagens estão sendo vendidos com descontos especiais com opção de parcelamento em 10 vezes sem juros. tem promoção para quem for embarcar em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul. Faça aqui a sua cotação.
Passagem aérea de Rio Branco para Manaus por R$ 342 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 472 (só ida)
Passagem aérea de Cruzeiro do Sul para Rio Branco por R$ 475 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Brasília por R$ 748 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para o Rio de Janeiro por R$ 665 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Guarulhos por R$ 765 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Salvador por R$ 902 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 945 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Fortaleza por R$ 1.195 (só ida)
Não achou o que procurava? Clique aqui e consulte destinos em promoção
Garanta aqui passagens de viagens com descontos especiais em 10 vezes sem juros
Você precisa fazer login para comentar.