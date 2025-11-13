Motorista fica gravemente ferido após colisão entre caminhonete e carreta na BR-364, em Rio Branco



Acidente ocorreu na noite de quarta-feira (12), no km 7 da rodovia; condutor da S10, identificado como Jansen Albuquerque, apresentava sinais de embriaguez e foi levado em estado grave ao Pronto-Socorro.

Um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira (12) deixou um homem de 27 anos gravemente ferido no km 7 da BR-364, nas proximidades do Ramal da Usina, bairro Belo Jardim III, em Rio Branco.

A colisão envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 branca, placa PHC-2A75, conduzida por Jansen Albuquerque Rodrigues Melo Junior, e uma carreta da transportadora Todo Brasil, modelo Bertolini AMZ, de cor cinza.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista da caminhonete seguia no sentido Porto Velho–Rio Branco quando, por motivos ainda não esclarecidos, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta. O impacto foi tão forte que o veículo de carga saiu da pista e parou em uma área de mata, enquanto a S10 ficou completamente destruída.

Jansen sofreu traumatismo cranioencefálico grave, trauma torácico, fratura na perna e diversos ferimentos pelo corpo. O motorista da carreta teve apenas escoriações leves.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra avançada. Jansen foi intubado ainda no local e encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou o trecho para os trabalhos de perícia técnica e, após a remoção dos veículos, o trânsito foi liberado. Segundo a corporação, o condutor da caminhonete apresentava sinais visíveis de embriaguez e, momentos antes do acidente, teria quase atropelado um pedestre próximo ao posto fiscal da PRF.

O caso está sob investigação para esclarecer as circunstâncias exatas da colisão.

