Motorista escapa ileso após carro sair da pista e capotar em frente ao Ifac de Tarauacá

Acidente com Fiat Uno ocorreu na tarde desta quarta-feira (20) em via sinuosa próxima ao campus do instituto federal; condutor sofreu apenas escoriações leves

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (20) nas proximidades do campus do Instituto Federal do Acre (Ifac), em Tarauacá. Um veículo Fiat Uno saiu da pista em uma curva sinuosa e capotou em uma área de matagal, mas o motorista escapou com ferimentos leves.

De acordo com testemunhas, o condutor perdeu o controle do veículo ao negociar a curva, o que resultou no descontrole e na saída da pista. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros atendimentos, constatando que o motorista sofreu apenas escoriações pelo corpo, sem risco de vida.

O trânsito no local não precisou ser interrompido, mas o acidente chamou a atenção de populares que transitavam pela região. As causas exatas do sinistro ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. O caso reforça a necessidade de cautela em trechos sinuosos da malha viária do interior acreano.

