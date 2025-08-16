fbpx
Motorista escapa ileso após capotar e carro pegar fogo em estrada precária no Acre

Publicado

2 horas atrás

em

Acidente na rodovia Feijó-Sena Madureira reacende debate sobre más condições das vias no interior do estado

De acordo com informações, motorista perdeu o controle da direção após passar por um buraco na via e acabou capotando o carro. Foto: cedida 

Um motorista teve um dia de sorte neste sábado (16) ao escapar sem ferimentos graves de um acidente dramático na estrada que liga Feijó a Sena Madureira. O veículo capotou após passar por um buraco e, minutos depois, foi consumido por chamas.

  • Causa do acidente: Perda de controle do veículo ao passar por buraco na pista

  • Sequência dramática: Carro capotou e pouco depois pegou fogo

  • Sorte do condutor: Proprietário conseguiu sair a tempo, mas assistiu impotente à destruição total do veículo

Testemunhas relataram o momento angustiante em que o motorista, em choque, chorou diante do carro em chamas. “Ele ficou desesperado, era seu único meio de transporte”, contou um morador que prestou socorro.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ele não sofreu ferimentos graves. O caso reacende o debate sobre as condições das estradas no interior do estado, frequentemente alvo de reclamações de motoristas devido à quantidade de buracos.

Últimos dados:

  • Esta é a 3ª ocorrência grave neste trecho em 2024

  • 72% das estradas secundárias no Acre estão em estado ruim ou péssimo (DNIT/2025)

A Secretaria de Infraestrutura do Estado informou que “está ciente dos problemas e planeja intervenções”, mas não citou prazos para melhorias. O caso reacende o debate sobre as condições das estradas no interior do estado, frequentemente alvo de reclamações de motoristas devido à quantidade de buracos.

Geral

Polícia Militar apreende duas armas e prende suspeitos em operações no Acre

Publicado

2 horas atrás

em

16 de agosto de 2025

Por

Primeira ocorrência foi na BR-364, em Bujari; a segunda no bairro Quinze, em Rio Branco, onde também foi encontrada cocaína

O motorista, sem registro da arma, foi preso e levado à Delegacia de Flagrantes. Foto: cedida 

A Polícia Militar do Acre apreendeu duas armas de fogo em operações realizadas na sexta-feira (15). As ações ocorreram em Bujari e Rio Branco, resultando na prisão de dois suspeitos.

Em Bujari, policiais da Companhia de Policiamento Comunitário abordaram um veículo suspeito na BR-364 e encontraram um revólver calibre .38 com munições no porta-luvas. O motorista, sem registro da arma, foi preso e levado à Delegacia de Flagrantes.

Já no bairro Quinze, em Rio Branco, uma equipe do 2º Batalhão surpreendeu um grupo em atitude suspeita. Um dos homens estava com um revólver .38, seis munições e uma porção de cocaína. Ele também foi detido e encaminhado para a delegacia.

Geral

Homem é preso após ameaçar casal com espingarda em Sena Madureira

Publicado

3 horas atrás

em

16 de agosto de 2025

Por

Armamento foi encontrado escondido no quintal de vizinho após denúncia; suspeito foi levado para delegacia

A Polícia Militar respondeu a um chamado de ameaça onde a vítima relatou que seu vizinho, após uma discussão, pegou a arma e a apontou para ela e seu marido. Foto: cedida 

Um homem foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (15) no bairro Vitória, em Sena Madureira, após ameaçar um casal de vizinhos com uma espingarda calibre 20. O caso ocorreu após uma discussão entre as partes.

Como aconteceu

  • Chamado de emergência: PM foi acionada pelo casal, que relatou ter sido ameaçado pelo suspeito após uma briga

  • Busca pela arma: Espingarda foi encontrada escondida no quintal de outro vizinho, junto com uma munição já deflagrada

  • Prisão em flagrante: Agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia

Material apreendido

A arma e a munição foram recolhidas pelos policiais e entregues às autoridades competentes para análise. O caso será investigado pela Delegacia Local, e o suspeito pode responder por ameaça e posse ilegal de arma de fogo.

“A rápida ação da equipe evitou uma possível tragédia. O armamento foi localizado graças às informações precisas das vítimas”, destacou um porta-voz da PM.

Este é o terceiro caso de ameaça com arma de fogo registrado no bairro Vitória neste mês. A PM reforçou que conflitos entre vizinhos devem ser resolvidos por meios pacíficos ou com auxílio policial.

Geral

Polícia Civil prende em flagrante autor de furto de pulverizador em Xapuri

Publicado

5 horas atrás

em

16 de agosto de 2025

Por

Na tarde desta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, por volta das 16 horas, investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Xapuri prenderam em flagrante R.N. de S. e S., de 38 anos, acusado de furtar um pulverizador de uma propriedade rural localizada no município durante a madrugada do mesmo dia.

Após várias horas de investigação, os policiais conseguiram localizar o autor do crime em sua residência, situada no bairro Constantino Melo Sarkis. Ele foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante e permanecerá à disposição da Justiça.

De acordo com a investigação, o suspeito já havia se desfeito do objeto furtado. Pouco depois de sua prisão, um homem ainda não identificado abandonou o pulverizador em uma rua do bairro Giquiá. Em seguida, esse indivíduo acionou a Polícia Militar informando o local onde a máquina estava.

A equipe da PM se deslocou até o endereço indicado e encontrou o equipamento, que foi apreendido e entregue à Delegacia Geral de Polícia Civil de Xapuri.

 

Fonte: PCAC

