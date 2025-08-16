Motorista escapa ileso após capotar e carro pegar fogo em estrada precária no Acre

Acidente na rodovia Feijó-Sena Madureira reacende debate sobre más condições das vias no interior do estado

Um motorista teve um dia de sorte neste sábado (16) ao escapar sem ferimentos graves de um acidente dramático na estrada que liga Feijó a Sena Madureira. O veículo capotou após passar por um buraco e, minutos depois, foi consumido por chamas.

Causa do acidente: Perda de controle do veículo ao passar por buraco na pista

Sequência dramática: Carro capotou e pouco depois pegou fogo

Sorte do condutor: Proprietário conseguiu sair a tempo, mas assistiu impotente à destruição total do veículo

Testemunhas relataram o momento angustiante em que o motorista, em choque, chorou diante do carro em chamas. “Ele ficou desesperado, era seu único meio de transporte”, contou um morador que prestou socorro.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ele não sofreu ferimentos graves. O caso reacende o debate sobre as condições das estradas no interior do estado, frequentemente alvo de reclamações de motoristas devido à quantidade de buracos.

Últimos dados:

Esta é a 3ª ocorrência grave neste trecho em 2024

72% das estradas secundárias no Acre estão em estado ruim ou péssimo (DNIT/2025)

A Secretaria de Infraestrutura do Estado informou que “está ciente dos problemas e planeja intervenções”, mas não citou prazos para melhorias. O caso reacende o debate sobre as condições das estradas no interior do estado, frequentemente alvo de reclamações de motoristas devido à quantidade de buracos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários