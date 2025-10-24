Motorista embriagado causa acidente e deixa mototaxista e passageira feridos em Rio Branco

Condutor foi preso em flagrante após colidir com moto e atingir muro de residência na Estrada do São Francisco

Um mototaxista e sua passageira ficaram feridos após serem atingidos por um carro na tarde desta sexta-feira (24), na Estrada do São Francisco, bairro Oscar Passos, em Rio Branco. O motorista do veículo, identificado como Erimar Silva da Cunha, foi preso em flagrante após o teste do etilômetro confirmar que ele estava embriagado.

Segundo informações, o mototaxista — que ainda não teve o nome divulgado — pilotava uma Honda CG 150 Fan vermelha, de placa NAC-1336, transportando Huana Aline Alencar do Nascimento, de 54 anos. Eles seguiam no sentido Centro–bairro quando foram atingidos por um Celta prata, de placa HWK-3139, conduzido por Erimar.

Com o impacto, o mototaxista e a passageira foram arremessados ao chão, e o carro acabou colidindo contra o muro de uma residência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. O mototaxista foi encaminhado à UPA Franco Silva, com escoriações. Já Huana Aline sofreu fratura no tornozelo esquerdo, ferimento no supercílio e múltiplas escoriações, sendo levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolou a área para a perícia. Após a confirmação da embriaguez, Erimar recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos legais.

