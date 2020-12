Polícia abordou e prendeu o motorista de um veículo que fazia a escolta do caminhão que transportava as mercadorias contrabandeadas de Guajará-Mirim

Um motorista de 43 anos foi preso pela Polícia Militar de Guajará-Mirim, após ser flagrado transportando mais de 50 mil maços de cigarros e diversas mercadorias contrabandeadas da Bolívia avaliadas em mais de R$ 1 milhão.

De acordo com a PM, policiais que atuam no Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON) e no Município de Nova Mamoré, que integram a Operação Hórus, estavam realizando abordagens na BR-425, quando avistaram o caminhão com placas de Porto Velho e deram ordem de parada.

Durante a verificação da carga transportada, os policiais encontraram vários fardos de cigarro contrabandeados escondidos atrás de vários galões de água mineral.

Ainda no baú do caminhão, a PM encontrou outros produtos contrabandeados como desodorante aerosol, aromatizante veicular, tapetes, bermudas moletom, edredom, camisa moletom, cueca boxer, pares de meia e brinquedos diversos.

Na mesma ação, a Polícia abordou e prendeu o motorista de um veículo que fazia a escolta do caminhão que transportava as mercadorias contrabandeadas, segundo a PM. Ele estava com uma arma de fogo.

Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia, onde ficaram à disposição da justiça.

