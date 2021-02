Cinco homens foram presos acusados de furto, receptação e tráfico de drogas na noite desta terça-feira (9). A prisão dos acusados ocorreu na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar do 2° Batalhão, uma denúncia anônima chegou ao Ciosp informando que um carro modelo Palio, de cor cinza e placa NAF-9661, estava envolvido em um furto de uma residência no bairro Xavier Maia, na sexta-feira (5).

Uma guarnição encontrou o carro no bairro Triângulo Novo e conseguiu fazer a abordagem na rua Padre José. Durante as perguntas feitas pelos PMs, foi descoberto que o condutor do automóvel é um motorista de aplicativo. Ele recebeu voz de prisão.

Os policiais também receberam outra informação de que os eletrodomésticos roubados no Xavier Maia estavam em uma casa no Ramal da Galileia, na região da Vila Acre, próximo ao Top 15.

Com o motorista do Palio já preso, os militares foram até o ramal, onde conseguiram recuperar 3 televisões de 49, 43 e 32 polegadas, 7 aparelhos celulares e 3 carregadores.

Terminando de recolher os materiais, os PMs receberam mais uma informação de que um notebook estava em uma casa na Cidade do Povo.

A guarnição se deslocou até a local e ao entrar na casa onde poderia estar o notebook acabou encontrando 220 trouxinhas de skunk, 122 trouxinhas de maconha, 70 pedras crack, 60 trouxinhas de cocaína, uma quantia de R$ 1.937,00 em dinheiro, 1 tornozeleira cortada, 1 tubo de pólvora, 1 base carregador de HT e 2 fone de ouvido de HT.

Ao todo, durante a ação da PM, cinco pessoas foram presas e encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.