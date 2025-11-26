Motorista de 21 anos que derrubou dois postes no Calafate deverá pagar prejuízos à Energisa

Acidente deixou região sem energia e interditou trânsito até o início da tarde em Rio Branco

O jovem Pedro Henrique de Melo, 21 anos, deverá arcar com os prejuízos causados à Energisa após o acidente que derrubou dois postes de energia na Estrada do Calafate, em Rio Branco, na manhã de terça-feira (25). A queda das estruturas deixou parte de uma das regiões mais populosas da capital sem energia elétrica e interrompeu totalmente o trânsito até o início da tarde.

Segundo informações preliminares, Pedro Henrique conduzia um Fiat Pálio quando perdeu o controle do veículo ao passar por uma poça d’água durante a chuva. O carro aquaplanou, saiu da pista pavimentada e atingiu dois postes em sequência.

O impacto deixou o motorista preso às ferragens. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, sem risco de morte.

A queda dos postes e a fiação de alta tensão sobre a pista bloquearam completamente a via. O trânsito só foi liberado após a retirada dos destroços. A energia foi restabelecida logo após a troca das estruturas pela equipe técnica da concessionária.

