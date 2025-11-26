Conecte-se conosco

Geral

Motorista de 21 anos que derrubou dois postes no Calafate deverá pagar prejuízos à Energisa

Publicado

18 minutos atrás

em

Acidente deixou região sem energia e interditou trânsito até o início da tarde em Rio Branco

O jovem Pedro Henrique de Melo, 21 anos, deverá arcar com os prejuízos causados à Energisa após o acidente que derrubou dois postes de energia na Estrada do Calafate, em Rio Branco, na manhã de terça-feira (25). A queda das estruturas deixou parte de uma das regiões mais populosas da capital sem energia elétrica e interrompeu totalmente o trânsito até o início da tarde.

Segundo informações preliminares, Pedro Henrique conduzia um Fiat Pálio quando perdeu o controle do veículo ao passar por uma poça d’água durante a chuva. O carro aquaplanou, saiu da pista pavimentada e atingiu dois postes em sequência.

O impacto deixou o motorista preso às ferragens. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, sem risco de morte.

A queda dos postes e a fiação de alta tensão sobre a pista bloquearam completamente a via. O trânsito só foi liberado após a retirada dos destroços. A energia foi restabelecida logo após a troca das estruturas pela equipe técnica da concessionária.

Geral

Polícia Civil conclui investigação e prende acusado de tentativa de homicídio no Bairro 6 de Agosto

Publicado

2 horas atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

Após mandado de prisão, DHPP captura autor de ataque a facadas no Acre. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), concluiu as investigações sobre a tentativa de homicídio registrada no dia 30 de agosto de 2025, no Bairro 6 de Agosto, em Rio Branco. A vítima, Antônio Marçal, foi golpeada com uma faca durante uma discussão em um ambiente conhecido por ser ponto de encontro de usuários de entorpecentes.

O autor do crime, conhecido pelo apelido “Neguinho”, teve sua prisão decretada pela Justiça após a conclusão das investigações. De posse do mandado, equipes da DHPP iniciaram uma operação contínua para localizar o acusado.

Após 10 horas ininterruptas de diligências, realizadas por terra e também por via fluvial, os policiais conseguiram localizar e capturar “Neguinho” no Projeto Maitá, Colônia Três Marias, zona rural de Porto Acre. A ação ocorreu no final da tarde da última terça-feira, 25.

“Essa captura demonstra, mais uma vez, o compromisso inabalável da DHPP com a elucidação de crimes contra a vida. Nossas equipes atuaram de forma incansável, sem medir esforços ou distâncias, enfrentando terreno difícil e longas horas de diligências. A prisão do acusado reforça nossa mensagem de que nenhum crime ficará sem resposta e de que continuaremos trabalhando com firmeza para garantir justiça às vítimas e segurança à população”, destacou o delegado coordenador da DHPP, Alcino Ferreira Júnior.

 

 

Fonte: CNN

Geral

Justiça mantém prisão preventiva de tenente da reserva acusado de feminicídio em Rio Branco

Publicado

3 horas atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

Magistrado aponta “especial periculosidade” e marca audiência de instrução para fevereiro de 2026

O juiz Fábio Farias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, decidiu manter a prisão preventiva de Reginaldo de Freitas Rodrigues, segundo-tenente aposentado da Polícia Militar do Acre, acusado de matar a esposa, Ionara da Silva Nazaré, de 27 anos, em setembro deste ano. A defesa pediu a revogação da medida, alegando ausência dos motivos que justificaram a prisão, além de destacar que o réu possui emprego e residência fixa.

De acordo com a TV 5, o magistrado rejeitou o pedido após entender que não há elementos que permitam absolvição sumária, mantendo o recebimento da denúncia. Na decisão, o juiz ressaltou que a forma como o crime foi cometido — com violência e uso de arma de fogo — demonstra a “especial periculosidade do agente”, justificando a continuidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Farias também afirmou que fatores como trabalho, estabilidade e endereço fixo não afastam a necessidade da prisão quando os requisitos legais permanecem presentes.

Na mesma decisão, o juiz marcou para 23 de fevereiro do próximo ano a audiência de instrução e julgamento, quando serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório de Reginaldo, que integra a reserva remunerada da PM.

O crime ocorreu na madrugada de 27 de setembro, quando Ionara foi morta a tiros dentro de casa. As duas crianças do casal presenciaram o feminicídio. Reginaldo foi preso dois dias depois, ao se apresentar espontaneamente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

Geral

Ciclista de 73 anos fica ferido após colisão com motocicleta em Senador Guiomard

Publicado

13 horas atrás

em

25 de novembro de 2025

Por

Mário Cassiano Nascimento sofreu fratura de fêmur e traumatismo craniano leve após sair de uma rua lateral e ser atingido por uma moto na Avenida Brasil.

Um acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta deixou o ciclista Mário Cassiano Nascimento, de 73 anos, ferido no início da noite desta terça-feira (25) em Senador Guiomard. A colisão ocorreu na Avenida Brasil, no bairro Chico Paulo.


Segundo informações repassadas no local, o motociclista seguia pela via principal quando o idoso teria saído de uma rua lateral sem parar, ocasionando o impacto que derrubou os dois ao solo. O condutor da moto permaneceu no local até a chegada das autoridades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância municipal para socorrer o ciclista. Mário recebeu atendimento inicial na cena e foi levado ao Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

O idoso sofreu fratura de fêmur na perna direita, traumatismo craniano leve e escoriações, mas seu estado de saúde é considerado estável. Ele foi encaminhado ao setor de Traumatologia para avaliação mais detalhada.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia e, após a conclusão dos levantamentos, liberou a motocicleta envolvida no acidente.

