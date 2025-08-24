Acre
Motorista alcoolizado tomba carro em acidente e acaba preso em Rio Branco
Sandro Guimarães Barroso, de 49 anos, recusou o teste do bafômetro, mas foi detido após apresentar sinais de embriaguez no bairro Morada do Sol.
O motorista Sandro Guimarães Barroso, de 49 anos, foi preso na noite deste sábado (23) após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Urano e Mercúrio, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Sandro trafegava em um HB20 preto no sentido Centro–bairro quando foi atingido por um Nissan March branco, que teria invadido a via preferencial. Com o impacto, o HB20 tombou e o para-choque do Nissan ficou preso na lateral do veículo.
Durante o acidente, Sandro sofreu cortes na cabeça e precisou de atendimento médico, mas recusou encaminhamento a uma unidade de saúde. A Polícia Militar foi acionada e, mesmo sem realizar o teste do bafômetro, o motorista recebeu voz de prisão após os policiais constatarem sinais visíveis de embriaguez.
O Corpo de Bombeiros e o Samu atenderam a ocorrência, enquanto a área foi isolada para perícia. Após os procedimentos, os veículos foram removidos por guincho e a via liberada. O condutor do Nissan colaborou com as autoridades e prestou esclarecimentos.
Homem é ferido a golpe de faca em Bujari e transferido para Rio Branco
Vítima de 53 anos sofreu grave lesão no braço, mas estado de saúde é estável
Um homem identificado como Francisco de Souza Pereira, de 53 anos, foi esfaqueado na tarde deste sábado (23), no município de Bujari. O crime ocorreu na Rua Francisca Mourão, no Loteamento Manoel Leão.
De acordo com testemunhas, Francisco foi surpreendido por um indivíduo armado, que desferiu um golpe profundo no braço direito, atingindo a região do punho e lesionando uma artéria. O agressor fugiu logo após o ataque e ainda não foi identificado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima, que foi estabilizada e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde segue em estado de saúde estável. A Polícia Militar realizou buscas na região e abriu investigação para apurar as circunstâncias do crime.
Vídeo: Carreta boiadeira é destruída por incêndio na Transacreana, em Rio Branco
Motorista conseguiu sair a tempo e não se feriu; veículo avaliado em R$ 400 mil virou sucata
Uma carreta boiadeira ficou completamente destruída após ser consumida por um incêndio na manhã deste sábado (23), na zona rural de Rio Branco. O caso ocorreu nas proximidades do km 100 da Rodovia AC-90 (Transacreana).
Segundo relato do motorista, o fogo teria começado logo após ele passar por um quebra-molas no Ramal Nova Olinda. A suspeita é de que a cabine tenha encostado em um fio de alta tensão, provocando o incêndio imediato.
O condutor conseguiu sair rapidamente e escapou ileso, mas nada pôde ser feito para salvar o veículo, avaliado em mais de R$ 400 mil, que foi completamente consumido pelas chamas.
As causas do incêndio deverão ser apuradas pelas autoridades.
