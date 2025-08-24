Motorista alcoolizado tomba carro em acidente e acaba preso em Rio Branco

Sandro Guimarães Barroso, de 49 anos, recusou o teste do bafômetro, mas foi detido após apresentar sinais de embriaguez no bairro Morada do Sol.

O motorista Sandro Guimarães Barroso, de 49 anos, foi preso na noite deste sábado (23) após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Urano e Mercúrio, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Sandro trafegava em um HB20 preto no sentido Centro–bairro quando foi atingido por um Nissan March branco, que teria invadido a via preferencial. Com o impacto, o HB20 tombou e o para-choque do Nissan ficou preso na lateral do veículo.

Durante o acidente, Sandro sofreu cortes na cabeça e precisou de atendimento médico, mas recusou encaminhamento a uma unidade de saúde. A Polícia Militar foi acionada e, mesmo sem realizar o teste do bafômetro, o motorista recebeu voz de prisão após os policiais constatarem sinais visíveis de embriaguez.

O Corpo de Bombeiros e o Samu atenderam a ocorrência, enquanto a área foi isolada para perícia. Após os procedimentos, os veículos foram removidos por guincho e a via liberada. O condutor do Nissan colaborou com as autoridades e prestou esclarecimentos.

