Motoqueiro fica gravemente ferido ao atropelar Capivara na BR-364, em Rio Branco

POR TIÃO MAIA

Uma capivara, animal da espécie de mamífero roedor da família Caviidae e subfamília cientificamente chamada Hydrochoerinae), que vive em bandos e é comum inclusive nas zonas urbanas no Acre, inclusive na Capital, foi a causa de um grave acidente ocorrido em Rio Branco, nas imediações do Hospital da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), na BR-364. O acidente foi registrado na noite do último domingo (18), quando um motociclista atropelou um desses animais que cruzava a rodovia, caiu e teve que ser socorrido em estado de gravidade.

O nome do motociclista não foi revelado. Informações dão conta que o motoqueiro trafegava com relativa velocidade no sentido centro Universidade federal do Acre (Ufac), quando um animal surgiu, de repente, na frente da moto. O choque foi inevitável. O motociclista caiu com gravidade e foi levado para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Ao que tudo indica o animal causador do acidente sobreviveu. Mesmo com o choque, o animal teria conseguido escapar e pular para o matagal fechado, provavelmente ferido.

Na chegada ao hospital, o paciente apresentava desorientação e sangramento no rosto. Ainda de acordo com o Samu, o serviço de atendimento que socorreu a vítima, o rapaz foi levado para o setor de trauma do PS em estado grave. O paciente permanece em observação, informou o hospital.