Motociclista sofre traumatismo craniano em grave acidente na Avenida Amadeo Barbosa

Welme Luan, de 37 anos, perdeu o controle da moto, bateu no canteiro central e foi arremessado contra uma palmeira; vítima está em estado grave no pronto-socorro de Rio Branco.

Um grave acidente de trânsito deixou o motociclista Welme Luan Cavalcante de Souza, de 37 anos, em estado crítico na madrugada deste domingo (24), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Canaã, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Welme seguia em uma motocicleta Titan preta, de placa SQR-7H21, no sentido Centro–bairro, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra o meio-fio do canteiro central. Com a força do impacto, ele foi arremessado contra uma palmeira.

O capacete, que não estava afivelado, saiu da cabeça no momento da colisão, o que resultou em um traumatismo cranioencefálico grave.

Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Samu. A vítima recebeu atendimento de uma equipe de suporte básico, mas precisou ser intubada por uma unidade avançada ainda no local, antes de ser encaminhada em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, isolou a área para os trabalhos periciais. A motocicleta foi recolhida por um guincho e levada ao pátio do Detran.

