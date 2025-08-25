Cotidiano
Motociclista sofre fratura grave em colisão frontal no Ramal do Paraíso, em Sena Madureira
Acidente entre moto e Toyota Bandeirante neste domingo (24) exigiu resgate de urgência; vítima foi transferida para Rio Branco após atendimento inicial
Um grave acidente entre uma motocicleta e um Toyota Bandeirante deixou o motociclista Rone Monteiro com fratura exposta na perna no ramal do Paraíso, em Sena Madureira, neste domingo (24). De acordo com as primeiras informações, a colisão frontal ocorreu em um trecho de curvas sinuosas, conhecido pelo alto risco de acidentes.
Rone recebeu atendimento médico imediato no local e foi encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes. Devido à gravidade do ferimento, o paciente deverá ser transferido para uma unidade de saúde em Rio Branco para tratamento especializado. O ramal onde ocorreu o acidente registra tráfego intenso e exige atenção redobrada de motoristas e motociclistas.
Iapen inaugura projetos voltados para a ressocialização no Complexo Penitenciário de Rio Branco
Jamilia Silva, diretora da Unidade Feminina, disse que o espaço Sementes de Cultura vai concentrar diversos tipos de atividades, desde culturais, de trabalho e religiosas, além de ser um espaço de convivência. “Trazer as detentas também para o lado mais humano para melhorar a autoestima delas, para que quando as famílias, os filhos venham visitá-las, elas se sintam bem, se sintam acolhidas, se sintam mulheres com a autoestima melhorada.”
Para a detenta J.F, o novo espaço representa oportunidade. “Esse espaço representa muita coisa, porque ele vai dar mais oportunidade para os que estão lá dentro, se aprofundar mais em coisas boas e não pensar em coisas ruins. Então acho que esse espaço ele vai ser muito bem aproveitado.”
Logo após a entrega do Espaço Sementes da Cultura, as autoridades seguiram para a Oficina de Restauração de Bicicletas. Lá foi possível ver um pouco do trabalho feito pelos detentos. Caio Carvalho, diretor da Unidade de Regime Fechado (URF), disse que o projeto Pedais Para Novos Tempos tem o intuito de preparar os detentos para quando voltarem para a sociedade. “Nós queremos que eles levem essa responsabilidade para a vida. Eles sabem que é uma habilidade que eles podem usar para ter uma profissão lá fora e nós queremos, com essa oficina de bicicletas, trazer essa oportunidade para eles. Presos que trabalham no projeto já me disseram que gostariam de abrir uma oficina dessa quando sair, para ter o sustento da família, e que adoraram essa ideia que nós fizemos aqui.”
O detento J. C. A, é um dos detentos que receberam a oportunidade de trabalhar na oficina. O projeto trouxe mais esperança a ele. “Muito importante essa oportunidade, né? Com essa experiência que a gente está ganhando é uma chance que a gente tem para mudar de vida. Eu sei que vai dar certo”, afirmou o detento.
O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, disse que tanto a inauguração do espaço Sementes da Cultura, quanto o projeto Pedais para Novos Tempos, têm o objetivo de garantir e respeitar a dignidade da pessoa humana e proporcionar melhores condições ao cumprimento da pena. “E nisso nós obedecemos ao mandamento e a própria missão institucional do Iapen, que é de reintegrar, de recuperar um indivíduo para que ele possa ter novamente o convívio na sociedade”, destacou.
Veja lista de convocados de Ancelotti para jogos da Seleção Brasileira
O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta segunda-feira (25) os 23 jogadores para os dois últimos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa de 2026.
O Brasil recebe o Chile no dia 4 de setembro, uma quinta-feira, às 21h30 no Maracanã. Cinco dias depois, a equipe de Ancelotti fecha a participação nas Eliminatórias contra Bolívia em El Alto, às 20h30.
A lista de Ancelotti conta com algumas surpresas, como o retorno de Lucas Paquetá, após absolvição em caso de apostas esportivas, e a primeira convocação de Kaio Jorge, do Cruzeiro, atual artilheiro do Brasileirão.
Já classificado para a Copa, o Brasil ocupa a terceira posição na tabela com 25 pontos, ao lado do Equador. A Argentina lidera as Eliminatórias com 35 pontos.
Veja a lista de convocados
Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)
Defensores: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)
Meias: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joellinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham)
Fonte: CNN
Homem tenta pagar cerveja com nota falsa de R$ 100 em distribuidora de Cruzeiro do Sul
Câmeras de segurança registraram momento em que suspeito exibe “bolo” de cédulas e repassa falsificação; Polícia Civil investiga caso ocorrido na sexta-feira (22)
A Polícia Civil investiga um homem não identificado que tentou pagar duas caixas de cerveja com uma nota falsificada de R$ 100 em uma distribuidora de bebidas na Avenida Copacabana, em Cruzeiro do Sul. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (22), quando o suspeito selecionou a cédula falsa de um maço de dinheiro que carregava consigo.
De acordo com o proprietário do estabelecimento, a falsificação foi detectada no momento do pagamento. As imagens das câmeras de segurança, que registraram toda a ação, mostram o homem manipulando o volume de cédulas antes de repassar a nota falsa. A polícia divulgou trechos da gravação e solicita que a população auxilie com informações que possam levar à identificação do suspeito.
