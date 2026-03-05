Motociclista sofre fratura exposta após cair ao tentar desviar de ciclista em Rio Branco

Acidente ocorreu no Ramal da Judia; vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro

O motociclista Wellison dos Santos Araújo, de 36 anos, sofreu uma fratura exposta após cair de moto na noite desta quinta-feira (5), no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, ele trafegava em uma motocicleta modelo Honda Titan, de cor preta, pelas proximidades da BR-364, quando tentou desviar de um ciclista, perdeu o controle da direção e acabou caindo.

Com o impacto, Wellison sofreu fratura exposta no antebraço direito, além de fraturas no punho e na clavícula. Ele também bateu a cabeça e apresentou desorientação.

Populares que passavam pelo local prestaram ajuda e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos. Após ser imobilizado e estabilizado pela equipe médica, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

O policiamento de trânsito não foi acionado para atender a ocorrência.

