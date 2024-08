Motociclista sofre fratura em acidente no Ramal da Capela

Maria e sua filha estavam dentro de sua residência quando uma vizinha delas chamou a filha de Maria e começou a questionar sobre a saída do marido dela do presídio e se ele iria morar no bairro.

A idosa Maria Iracema Liberalino Soares, 62 anos, foi vítima de agressão física ao tentar separar uma briga entre sua filha e outra mulher, na manhã desta quarta-feira (31), na rua Poços de Caldas, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Maria e sua filha estavam dentro de sua residência na Rua Poços de Caldas quando uma vizinha delas chamou a filha de Maria e começou a questionar sobre a saída do marido dela do presídio e se ele iria morar no bairro. A conversa evoluiu para uma discussão entre as duas mulheres.

Depois de alguns minutos, as duas mulheres começaram a se agredir fisicamente. Maria, ao ver a filha brigando, entrou na confusão para separar as mulheres. Todas as três foram surpreendidas por outra vizinha que, de posse de uma ripa, deu um golpe nas costas da filha de Maria, e a ponta da ripa atingiu a cabeça da idosa, provocando um sangramento. Após agredir mãe e filha, a agressora, conhecida no bairro por causar muitos problemas, entrou em um carro de aplicativo e fugiu do local. A outra mulher que estava brigando com a filha de Maria também aproveitou a confusão e fugiu do local.

Familiares da idosa, ao verem a mulher sangrando, acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Maria ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ela deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram as características da criminosa e realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-la, mas ela não foi encontrada.

O caso será inicialmente investigado por agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

