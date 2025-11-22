Motociclista se fere após derramamento de óleo em via de acesso à Uninorte

O Acre deve registrar um sábado (22) marcado por calor e instabilidade, segundo o portal especializado otempoaqui.com.br. Uma fraca onda polar avança pelo estado e deve alterar o padrão climático, especialmente nas microrregiões do leste e sul.

Nas áreas de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia começa quente e abafado, mas a chegada da onda polar entre a tarde e a noite deixará o tempo altamente instável. Há probabilidade muito alta de chuvas fortes, com possibilidade de temporais isolados. A umidade relativa do ar deve variar de 45% a 55% no início da tarde, subindo para 85% a 95% ao amanhecer de domingo. Os ventos permanecem fracos, predominantes do sudeste, com variações de sul e sudoeste.

No centro e oeste do estado, nas regiões do Juruá e Tarauacá/Envira, o clima também será de muito calor, com sol entre nuvens e pancadas de chuva que podem se intensificar em alguns pontos. A chance de precipitação forte é elevada. A umidade mínima oscila entre 50% e 60%, enquanto a máxima pode atingir 90% a 100% durante a madrugada e o amanhecer. Os ventos seguem fracos, vindos principalmente do norte, com variações de noroeste e nordeste.

As temperaturas permanecem altas em todo o território acreano. Veja as previsões:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínima entre 21°C e 23°C; máxima de 32°C a 34°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínima de 21°C a 23°C; máxima de 32°C a 34°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínima entre 22°C e 24°C; máxima entre 32°C e 34°C.

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínima de 22°C a 24°C; máxima de 32°C a 34°C.

Tarauacá e Feijó: mínima de 22°C a 24°C; máxima de 31°C a 33°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínima de 22°C a 24°C; máxima de 31°C a 33°C.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínima entre 22°C e 24°C; máxima de 31°C a 33°C.

A combinação de altas temperaturas e instabilidade atmosférica reforça o alerta para possíveis alagamentos momentâneos, descargas elétricas e rajadas de vento em pontos isolados.