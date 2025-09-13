Motociclista perde controle e colide na traseira de táxi em Epitaciolândia

Rogério Lima do Nascimento, de 42 anos, foi socorrido pelo Samu e Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão após cair violentamente no asfalto; ele foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.

O acidente foi registrado na noite deste sábado (13), onde deixou o motociclista Rogério Lima do Nascimento, de 42 anos, ferido e desacordado em Epitaciolândia.

O caso ocorreu por volta das 19h20, na Rua Alexandre Esteves Filho, quando a moto Honda/Tornado, placa MZU 9H47, conduzida pela vítima, colidiu na traseira de um táxi Toyota/Yaris, placas SQT4I81.

Segundo informações preliminares, Rogério trafegava no sentido ponte/centro e perdeu o controle do veículo ao se aproximar de um quebra-molas, atingindo o carro e caindo violentamente no asfalto. Ele sofreu várias escoriações e chegou a desmaiar no meio-fio da via.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos no local. Em seguida, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, para a realização de exames e avaliação do quadro clínico.

O motorista do táxi permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. A Polícia investiga as circunstâncias que levaram ao acidente.

