Flash
Motociclista perde controle e colide na traseira de táxi em Epitaciolândia
Rogério Lima do Nascimento, de 42 anos, foi socorrido pelo Samu e Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão após cair violentamente no asfalto; ele foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.
O acidente foi registrado na noite deste sábado (13), onde deixou o motociclista Rogério Lima do Nascimento, de 42 anos, ferido e desacordado em Epitaciolândia.
O caso ocorreu por volta das 19h20, na Rua Alexandre Esteves Filho, quando a moto Honda/Tornado, placa MZU 9H47, conduzida pela vítima, colidiu na traseira de um táxi Toyota/Yaris, placas SQT4I81.
Segundo informações preliminares, Rogério trafegava no sentido ponte/centro e perdeu o controle do veículo ao se aproximar de um quebra-molas, atingindo o carro e caindo violentamente no asfalto. Ele sofreu várias escoriações e chegou a desmaiar no meio-fio da via.
Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos no local. Em seguida, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, para a realização de exames e avaliação do quadro clínico.
O motorista do táxi permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. A Polícia investiga as circunstâncias que levaram ao acidente.
Comentários
Acre
Médico é levado à delegacia após abandono de cães em residência no bairro José Hassem
Um dos animais foi encontrado morto e outro em situação de maus-tratos; caso ocorreu nesta sexta-feira, 13
Na tarde deste sábado (13), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de maus-tratos contra animais em uma residência localizada na Rua João Vieira da Silva, no bairro José Hasem.
Com apoio do Corpo de Bombeiros, os policiais encontraram a casa fechada e, segundo relatos de vizinhos, o morador estava ausente havia mais de seis dias. O proprietário do imóvel, que atua como médico na Bolívia, não teve a identidade divulgada.
Para ter acesso ao local, os bombeiros precisaram arrombar o cadeado do portão. No interior da residência, foi localizado um cachorro morto em estado avançado de decomposição, além de outro animal vivo, mas debilitado e com infestação de carrapatos. A suspeita é de que os animais ficaram todo esse período sem receber alimentação.
Durante a retirada dos animais, o dono da residência chegou ao local e foi imediatamente conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e responder pelas providências cabíveis.
Comentários
Flash
Com apoio do governo, Festival do Coco promete recorde de público em Mâncio Lima
Mâncio Lima abriu, nesta sexta-feira, 12, a 5ª edição do Festival do Coco, considerado o maior evento cultural do município. A festa, que segue até domingo, deve reunir cerca de 50 mil pessoas durante os três dias de programação.
O governo garantiu apoio à realização do festival, com estrutura de segurança e logística. O evento conta com o trabalho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além da presença do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que instalou estande no local com ações educativas. A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) também participa, fomentando oportunidades para jogos digitais online.
O governador Gladson Camelí destacou a relevância da festa para a economia e a cultura da região “O Festival do Coco movimenta a cidade, gera renda e valoriza a tradição do nosso povo. É uma alegria poder estar aqui, ao lado da população, prestigiando esse momento que já faz parte do calendário cultural do Acre”, afirmou.
A vice-governadora Mailza Assis lembrou que a festa é uma vitrine para a cidade mais ocidental do Brasil. “Mâncio Lima mostra, com esse festival, sua riqueza cultural e gastronômica. É um evento que atrai visitantes e fortalece o turismo regional, além de gerar oportunidades para as famílias”, destacou.
O prefeito de Mâncio Lima, Zé Luís, agradeceu o empenho do governo do Estado e ressaltou a grandiosidade da edição deste ano.
“Estamos vivendo um momento histórico para a nossa cidade. O Festival do Coco cresce a cada ano, e nesta edição temos uma estrutura maior e uma programação diversificada. A parceria com o governo tem sido fundamental para o sucesso da festa”, enfatizou.
A expectativa é que a 5ª edição do Festival do Coco supere os números dos anos anteriores.
Sobre o Coco de Mâncio Lima
O coco é parte essencial da identidade cultural e econômica de Mâncio Lima. Reconhecida como a cidade mais ocidental do Brasil, o município tem na produção do fruto uma de suas principais atividades. Além de gerar renda para centenas de famílias, o coco é base para a culinária local, com destaque para doces, bolos, tapiocas, bebidas e até artesanatos feitos a partir da casca. Essa tradição atravessa gerações e é motivo de orgulho para os moradores, que transformaram o cultivo e o aproveitamento do fruto em símbolo da cidade. Foi a partir dessa ligação que nasceu o Festival do Coco, criado para valorizar a produção local e celebrar a riqueza cultural do povo manciolimense.
Comentários
Flash
Gestão Carlinhos do Pelado faz história e resgata festival de Praia que não acontecia há mais de 20 anos
O clima de alegria e reencontro tomou conta de Brasiléia neste fim de semana com a volta do Festival de Praia, que não acontecia há duas décadas. O evento, realizado em parceria entre a Prefeitura de Brasiléia e o Governo do Estado do Acre, trouxe esporte, cultura e música para a beira do rio Acre, reunindo famílias inteiras e atraindo visitantes da região.
O prefeito Carlinhos do Pelado fez questão de participar da abertura oficial, ao lado da secretária de Cultura Arlete Amaral e do gerente de Esportes Clebson Venâncio. “O Festival de Praia é memória afetiva, é história e também futuro para o nosso município. Estamos felizes em devolver essa tradição para o povo de Brasiléia. O que vemos aqui é lazer para nossas famílias, oportunidades para os empreendedores locais e a certeza de que estamos no caminho certo. Esse festival é do povo e para o povo”, destacou o prefeito.
Carlinhos também ressaltou a importância da parceria para viabilizar o evento. “Quero agradecer ao Governo do Estado por acreditar no potencial de Brasiléia. Essa união de forças mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos fazer muito mais pela nossa cidade”, afirmou.
Além da programação musical e cultural, o esporte também é destaque no festival. As competições de vôlei de praia, tanto no masculino quanto no feminino, contam com a participação de equipes locais e visitantes, garantindo disputas acirradas e momentos de muita torcida.
Com três dias de programação, o festival tem espaço para todos: torneios esportivos, apresentações culturais e shows que vão animar até domingo. A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo local, movimentando a economia e fortalecendo o turismo local com a Bolívia Pando Bolívia.
Você precisa fazer login para comentar.