Motociclista morre em colisão frontal com caminhonete na Estrada de Porto Acre

Um grave acidente ocorrido na manhã deste domingo (2) resultou na morte de Wando Uilson Oliveira Meira, de 41 anos, no km 25 da rodovia AC-10, conhecida como Estrada de Porto Acre, no interior do Acre.

De acordo com informações de testemunhas, Wando participava de uma bebedeira em um balneário conhecido como Ruitinho, quando se desentendeu com outra pessoa e deixou o local em uma motocicleta Honda Titan vermelha, placa NAF-4880, seguindo no sentido Rio Branco/Porto Acre.

Durante o trajeto, o motociclista teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com uma caminhonete D-20 branca, placa BLM-3I86, que trafegava em sentido oposto.

O impacto foi violento. Wando foi arremessado ao solo e sofreu traumatismo craniano grave e múltiplas fraturas, morrendo ainda no local antes da chegada do socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou equipes de suporte básico e avançado, mas os socorristas apenas constataram o óbito.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para o trabalho da perícia, e o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. Os veículos foram retirados por um guincho, e o tráfego na rodovia foi normalizado após a conclusão dos procedimentos.

