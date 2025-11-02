Acre
Motociclista morre em colisão frontal com caminhonete na Estrada de Porto Acre
Vítima teria saído de uma confraternização e invadido a pista contrária momentos antes do acidente
Um grave acidente ocorrido na manhã deste domingo (2) resultou na morte de Wando Uilson Oliveira Meira, de 41 anos, no km 25 da rodovia AC-10, conhecida como Estrada de Porto Acre, no interior do Acre.
De acordo com informações de testemunhas, Wando participava de uma bebedeira em um balneário conhecido como Ruitinho, quando se desentendeu com outra pessoa e deixou o local em uma motocicleta Honda Titan vermelha, placa NAF-4880, seguindo no sentido Rio Branco/Porto Acre.
Durante o trajeto, o motociclista teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com uma caminhonete D-20 branca, placa BLM-3I86, que trafegava em sentido oposto.
O impacto foi violento. Wando foi arremessado ao solo e sofreu traumatismo craniano grave e múltiplas fraturas, morrendo ainda no local antes da chegada do socorro.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou equipes de suporte básico e avançado, mas os socorristas apenas constataram o óbito.
O Policiamento de Trânsito isolou a área para o trabalho da perícia, e o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. Os veículos foram retirados por um guincho, e o tráfego na rodovia foi normalizado após a conclusão dos procedimentos.
Acre
Homem é esfaqueado pela esposa durante discussão por ciúmes em Sena Madureira
Vítima foi atingida por quatro golpes de canivete e transferida em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco
Um homem identificado como Alisson Nascimento da Cruz, de 30 anos, foi gravemente ferido após ser esfaqueado pela própria esposa durante uma discussão motivada por ciúmes, na noite deste sábado (2), no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, interior do Acre.
De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Florentino Moreno. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Alisson caído ao chão, apresentando quatro perfurações na região abdominal e torácica, provocadas por golpes de canivete.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos. A vítima foi levada ao Hospital João Câncio Fernandes, mas, devido à gravidade dos ferimentos — próximos ao coração —, precisou ser entubada e transferida com urgência para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internada em estado grave, sob cuidados intensivos no setor de Traumatologia.
Após o socorro, a Polícia Militar iniciou diligências e conseguiu localizar a esposa de Alisson. A mulher confessou o crime e alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que a discussão foi motivada por ciúmes.
Ela foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. A suspeita permanece à disposição da Justiça enquanto a Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e verifica a veracidade da versão apresentada pela autora.
Acre
Domingo será quente, com sol e chuvas pontuais em regiões do Acre
O domingo (2) será marcado por tempo quente e abafado, com sol entre nuvens e chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas do Acre, segundo previsão do portal O Tempo Aqui. O mesmo padrão climático se estende também ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, sul, sudoeste, oeste e noroeste de Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.
Leste e Sul do Acre
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo será quente e abafado, com chuvas pontuais e possibilidade de pancadas intensas. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 55% à tarde, e entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a calmos, com rajadas eventuais vindas do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Centro e Oeste do Acre
Em regiões como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário será semelhante, com sol, nuvens e chuvas isoladas, que podem ser fortes em alguns pontos. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 50% e 60% à tarde e 90% a 100% ao amanhecer, com ventos fracos e calmos, predominantes do norte, variando entre noroeste e nordeste.
Temperaturas previstas
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;
Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 34°C e 36°C;
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 32°C e 34°C;
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 32°C e 34°C.
Acre
Adolescentes pegam moto sem autorização e causam acidente entre motos em Rio Branco
Acidente ocorreu na noite de sábado (1º), na Estrada do São Francisco; menor pilotava motocicleta sem autorização do dono
Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas na noite deste sábado (1º), na Estrada do São Francisco, bairro São Francisco, em Rio Branco. As vítimas foram identificadas como Josenildo Paulino da Silva, de 51 anos, e dois adolescentes, de 15 e 16 anos.
De acordo com testemunhas, Josenildo seguia no sentido Centro–bairro em uma motocicleta Honda Titan preta, quando foi atingido na traseira por uma Yamaha Fazer preta, conduzida pelo adolescente de 15 anos, que levava o amigo na garupa.
A colisão ocorreu no momento em que Josenildo tentou fazer uma conversão à esquerda. Por falta de experiência e desconhecimento das regras de trânsito, os adolescentes não conseguiram frear a tempo, provocando o impacto.
Com a batida, o motociclista de 51 anos foi arremessado ao asfalto e perdeu a consciência. O adolescente que pilotava a moto sofreu escoriações e um corte profundo na perna direita, enquanto o garupa teve ferimento grave no tornozelo direito.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou os primeiros socorros. As três vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, com o estado de saúde considerado estável.
O Policiamento de Trânsito esteve no local e isolou a área para o trabalho pericial. O proprietário da motocicleta Fazer, utilizada pelos adolescentes, compareceu e informou que o veículo havia sido pego sem sua autorização. Ele será ouvido pela polícia.
As motos envolvidas no acidente foram entregues aos familiares das vítimas, e o caso segue sob investigação das autoridades competentes.
