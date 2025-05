Motociclista morre em colisão com micro-ônibus em Cruzeiro do Sul

Colisão ocorreu por volta das 19h desta segunda-feira (12), no km 10 da BR 317, sentido Brasiléia Assis Brasil. Vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Regional com fratura na perna.

Um grave acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (12), por volta das 19h, no km 10 da Estrada do Pacífico, no Acre. Um motociclista, ainda não identificado, foi atingido por um carro tipo caminhonete que fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima seguia de moto quando foi atingida por um veículo não identificado. O impacto causou uma fratura na perna esquerda do motociclista, que recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Regional.

As autoridades policiais investigam o caso para tentar localizar o motorista e o veículo envolvidos, além de apurar as causas do acidente. Até o momento, não há informações sobre testemunhas que possam ajudar na identificação.

