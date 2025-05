Motociclista morre dentro de ambulância após grave acidente em Cruzeiro do Sul

Paulo Denis, policial militar de Guajará (AM), colidiu com carro no cruzamento da Avenida São Paulo e não resistiu aos ferimentos.

Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira (16) resultou na morte do motociclista Paulo Denis do Nascimento Ferreira, de 34 anos, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A vítima era policial militar do município de Guajará, no estado do Amazonas.

De acordo com informações repassadas, Paulo Denis pilotava uma motocicleta quando colidiu violentamente com um automóvel no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua Félix Gaspar, nas imediações da academia Vibe.

O impacto causou ferimentos gravíssimos no motociclista. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos no local, incluindo manobras de reanimação. Apesar dos esforços dos socorristas, Paulo Denis teve a morte confirmada dentro da ambulância, a caminho do Hospital do Juruá.

As circunstâncias da colisão estão sendo apuradas pelas autoridades de trânsito. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e isolar a área até a chegada da perícia.

