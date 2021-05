O motociclista José Carlos da Silva Barreto, de 35 anos, morreu após ser atropelado e arrastado vários metros, na noite deste domingo (2), no km 3 da rodovia AC-10, conhecida como estrada de Porto Acre, em Rio Branco.

Segundo informações de autoridades de trânsito, a vítima trafegava sentido Porto Acre/Rio Branco, em uma motocicleta modelo Biz, de cor Azul e placa MZR-6202, quando acabou sendo atropelado por um carro modelo Hyundai de cor branco. No impacto, a vítima e a motocicleta foram arrastados pelo carro por cerca de 35 metros. Após o acidente, o motorista do veículo fugiu do local.

Ainda segundo a polícia, vários pertences da vítima foram roubados por pessoas que trafegava pela via após o acidente.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia.

Segundo Informações da perícia, um dos fatores que deve ter contribuído para o acidente foi a falta de iluminação pública, pois foi constatado que os postes da rodovia estão sem lâmpadas.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e só pode atestar a morte de José Carlos.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A motocicleta foi removida por um guincho para o pátio do Detran.

