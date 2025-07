Motociclista morre após colisão frontal com carro na BR-364, em Acrelândia

O governo do Acre divulgou, nesta quarta-feira, 10, a aguardada programação oficial da Expoacre 2025, que será realizada de 26 de julho a 3 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Celebrando 50 anos, a feira, que celebra a cultura, a economia e o entretenimento acreanos, chega com uma grade diversificada de atrações para públicos de todas as idades, consolidando-se como o maior evento multissetorial do estado. E mais uma atracão foi confirmada: Fernanda Brum na noite gospel.

A abertura será marcada pela tradicional Cavalgada, no sábado, dia 26 de julho, seguida pelo Dia do Católico, com programação religiosa. No domingo, 27, o palco principal recebe o cantor Gusttavo Lima, uma das atrações mais esperadas pelo público.

Na segunda-feira, 28 de julho, Zezé Di Camargo promete emocionar os fãs com seus grandes sucessos. Na terça-feira, 29, a cantora Fernanda Brum comanda o palco com uma noite de adoração no show evangélico da Expoacre.

A programação segue na quarta, 30 de julho, com o show da dupla Matheus & Kauan, enquanto a quinta-feira, 31, será dedicada ao público infantil, com apresentações temáticas de Moana 2, Roblox e Família Tubarão.

Na sexta-feira, 1º de agosto, as crianças voltam a ser o centro das atenções com espetáculos de Encanto, Divertida Mente e Meu Malvado Favorito. A noite também contará com a realização do Tribe Festival, voltado à música eletrônica, trazendo DJs e uma estrutura especial para os fãs do gênero.

No sábado, 2 de agosto, será realizado o Ecofest, evento com foco na sustentabilidade e na valorização da cultura e dos produtos regionais. E para encerrar em grande estilo, no domingo, 3, a dupla Jorge & Mateus sobe ao palco principal da Expoacre 2025.

Além das atrações musicais e culturais, a feira contará com exposições agropecuárias, estandes de negócios, gastronomia regional, atividades empreendedoras e espaço para inovação e sustentabilidade.

A diretora técnica da Casa Civil, Taiane Santos, celebrou a programação da Expoacre destacando que o evento foi cuidadosamente planejado para contemplar todos os públicos, desde as crianças até os fãs da música sertaneja, gospel e eletrônica: “A Expoacre é um dos momentos mais esperados do nosso calendário, e estamos muito felizes em entregar à população uma edição histórica, pensada com muito carinho, cuidado e organização. É uma feira que movimenta a economia, valoriza a nossa cultura e fortalece os laços da comunidade acreana. O governo do Estado, por meio da Casa Civil e de todas as secretarias envolvidas, tem trabalhado para que essa seja a maior Expoacre de todos os tempos”, afirmou.

A Expoacre 2025 promete ser uma edição histórica, celebrando os avanços econômicos, culturais e sociais do estado, e reforçando o compromisso do governo com o desenvolvimento e a valorização da identidade acreana.

Serviço

Evento: Expoacre 2025

Data: 26 de julho a 3 de agosto

Local: Parque de Exposições Wildy Viana – Rio Branco (AC)

Fique atento à Agência de Notícias do Acre e às redes sociais oficiais do governo do Acre para mais informações.

