Motociclista morre após colisão com caminhão boiadeiro na estrada da Variante, em Xapuri

Um motociclista identificado apenas como “Tal” morreu na tarde deste domingo (11) após se envolver em um grave acidente de trânsito no km 1 da estrada da Variante, com acesso pela BR-317, no município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima trafegava em uma motocicleta modelo Bros, de cor preta, no sentido Rio Branco/Xapuri, quando passou a realizar manobras em zigue-zague pela pista, supostamente sob efeito de bebida alcoólica. Em determinado momento, o motociclista não teria percebido a aproximação de um caminhão boiadeiro azul, carregado de gado, que seguia no sentido contrário, Xapuri/Rio Branco.

Durante a manobra, o motociclista teria tocado na lateral esquerda do caminhão, perdeu o equilíbrio e caiu na pista, sendo atropelado em seguida pelo veículo de carga. O motorista do caminhão permaneceu no local após o acidente.

Com o impacto, a vítima sofreu múltiplas fraturas fechadas e expostas pelo corpo, além de traumatismo craniano de natureza gravíssima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, porém, ao chegar, a equipe constatou que o motociclista já estava sem vida.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram na área, isolaram o local para os trabalhos da perícia e registraram o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). Após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco.

A motocicleta foi removida por um guincho e a via, que ficou parcialmente interditada, foi liberada após o término da ocorrência. Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação se o motorista do caminhão foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Relacionado

Comentários