Motociclista morre após colidir contra veículos estacionados em Rio Branco

Um grave acidente tirou a vida do motociclista Thiago de Souza Brito, de 33 anos, na madrugada desta segunda-feira (8), em Rio Branco. Ele pilotava uma motocicleta Titan vermelha, placa NAB-0A15, quando colidiu contra duas motos e um carro estacionado na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Raimundo Melo.

Segundo testemunhas, Thiago seguia em alta velocidade no sentido centro-bairro quando perdeu o controle após atingir as motocicletas e, em seguida, bateu violentamente na traseira de um Toyota Corolla prata, placa NXR-5952. O impacto fez com que o capacete da vítima, que não estava afivelado, se soltasse, resultando em traumatismo cranioencefálico grave, fraturas no rosto e intenso sangramento.

Populares prestaram os primeiros socorros até a chegada do Samu, que encaminhou Thiago ao pronto-socorro da capital em estado gravíssimo. Ele sofreu uma parada cardíaca minutos depois e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos. A Polícia de Trânsito isolou a área para os trabalhos periciais e, após os procedimentos, removeu os veículos envolvidos.