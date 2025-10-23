Motociclista fica gravemente ferido após colisão com ônibus em Rio Branco

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus da empresa Ricco deixou o jovem Ray Silva da Costa, de 20 anos, em estado crítico na noite desta quarta-feira (22), no cruzamento das ruas Laranja e Ingá, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Testemunhas relataram que Ray trafegava em alta velocidade pela Rua Ingá em uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor vermelha e placa QLY-2531, quando, ao tentar cruzar a Rua Laranja, colidiu violentamente na lateral do ônibus, que seguia na via preferencial, no sentido centro–bairro.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo, além de ferimentos no supercílio esquerdo e no joelho direito, ficando desacordado no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou ambulâncias de suporte básico e avançado para o resgate. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos, intubaram a vítima e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde o estado de saúde foi classificado como gravíssimo.

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área para o trabalho de perícia. Após a conclusão dos procedimentos, a motocicleta foi retirada do local por um guincho.