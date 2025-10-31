Extra
Motociclista fica gravemente ferido após colidir com caminhão baú em Brasiléia
Acidente ocorreu no cruzamento das ruas 12 de Outubro e Valdemiro Lopes; jovem sofreu fraturas e pode ser transferido para Rio Branco
Um grave acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (31), no cruzamento das ruas 12 de Outubro e Valdemiro Lopes, no bairro Três Botequins, em Brasiléia. O motociclista Lucas Pereira de Melo, de 23 anos, ficou gravemente ferido após colidir contra um caminhão baú.
De acordo com testemunhas, o caminhão modelo Ford/Cargo, de placas NXT-0198, trafegava pela Rua 12 de Outubro — via preferencial — no sentido da ponte do centro antigo, quando foi surpreendido pelo impacto na lateral esquerda.
Lucas seguia pela Rua Valdemiro Lopes, em direção à Avenida Dr. Manoel Marinho Montes, saindo do bairro José Braúna. Segundo apuração preliminar, ele estaria em alta velocidade e não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento, colidindo violentamente com o caminhão.
Com a força do impacto, a motocicleta, uma Kingo de placa boliviana NE-9432, ficou completamente destruída. O jovem sofreu fratura exposta na perna direita, possível fratura no ombro e ferimentos no rosto.
Socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Lucas foi levado ao Hospital Raimundo Chaar, onde passou por exames, incluindo uma tomografia computadorizada na cabeça, já que parte do impacto atingiu a região craniana.
Devido à gravidade dos ferimentos, sua transferência para o Pronto-Socorro de Rio Branco deve ocorrer a qualquer momento. O caso está sendo investigado pelas autoridades de trânsito locais.
Epitaciolândia sedia Caravana do TEA e reforça compromisso com a Educação Inclusiva
Na manhã desta quinta-feira, 30 de outubro, Epitaciolândia foi palco de um importante momento voltado à inclusão e à valorização da diversidade. O município, em parceria com Brasiléia, recebeu a Caravana do TEA, uma iniciativa do Programa Mentes Azuis, que tem como propósito fortalecer a rede de apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todo o Acre.
A ação tem como foco a capacitação de profissionais e familiares, oferecendo formações baseadas em evidências científicas sobre a compreensão e intervenção em comportamentos desafiadores. Durante o encontro, foram abordados princípios da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e técnicas de manejo que contribuem para a promoção da autonomia, inclusão e qualidade de vida das pessoas com TEA.
De forma inédita, o Programa Mentes Azuis percorre os 22 municípios acreanos, ouvindo famílias atípicas e promovendo políticas públicas voltadas ao acolhimento, à escuta ativa e ao fortalecimento da rede de apoio à pessoa autista.
O evento contou com a presença do Presidente da FAPAC, Moisés Diniz, da Secretária Municipal de Educação, Eunice Maia, que representou o Prefeito Sérgio Lopes, do Deputado Estadual Eduardo Veloso, e de Deda, esposo da Deputada Maria Antonia — ambos financiadores do programa. Também participaram gestores, profissionais da educação e saúde, além de famílias atípicas, que vivenciaram um momento de aprendizado, sensibilização e troca de experiências.
A Prefeitura de Epitaciolândia reafirma, com essa iniciativa, seu compromisso com a Educação Inclusiva e com a construção de uma sociedade mais justa, empática e acessível para todos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2025 – COMPRAS.GOV 90023/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público que, a partir do dia 03/11/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br estará recebendo propostas para o Pregão Eletrônico nº 90023/2025 (UASG 980105), para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de climatização e eletrodomésticos em geral, com fornecimento de materiais e peças de reposição.
A sessão de abertura ocorrerá em 18/11/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.
As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected].
Brasiléia/AC, 30 de outubro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 022/2025
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição eventual de cestas básicas para distribuição as famílias carentes em atendimento e/ou acompanhados pelos serviços socioassistenciais, que no momento precisam ser atendidas por Benefícios Eventuais – Auxílio Alimentação de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS.
Data da Abertura: 14 de novembro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e retirada, a partir de 03 de novembro de 2025, de segunda a sexta-feira, na sede da Prefeitura Municipal de Brasiléia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasiléia/AC, ou através do e-mail [email protected] e endereço eletrônico http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/.
Brasileia/AC, 30 de novembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Agente de Contratação
Prefeito Sérgio Lopes busca novas emendas para Epitaciolândia em agenda parlamentares em Brasília
O Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, cumpriu uma extensa agenda oficial em Brasília (DF), onde manteve uma série de reuniões com parlamentares acreanos em busca de novos investimentos e parcerias para o município.
Nesta quarta-feira, 29 de outubro, o gestor se reuniu com o Senador Sérgio Petecão, oportunidade em que tratou da destinação de novas emendas parlamentares e agradeceu o apoio constante que o senador tem oferecido a Epitaciolândia ao longo dos últimos anos.
Somente em 2025, o município foi contemplado com R$ 5,3 milhões em emendas do senador, voltadas para o fortalecimento da saúde e para a aquisição de maquinários, como uma PC e uma pá carregadeira equipamentos que vêm sendo fundamentais no apoio ao produtor rural, especialmente na construção de tanques para criadores de suínos e produtores de café.
Durante o encontro, o prefeito recebeu ainda uma excelente notícia: no início de 2026, Epitaciolândia será contemplada com um trator de esteira, fruto de mais uma emenda do senador Sérgio Petecão.
Além disso, o prefeito apresentou novas propostas de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União de 2026, com foco em ampliar os investimentos em infraestrutura, produção rural e qualidade de vida da população epitaciolandense.
“Viemos agradecer o senador Petecão pela parceria e pelo carinho com Epitaciolândia. Ele é um verdadeiro amigo do nosso município, sempre disposto a ajudar e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou o prefeito Sérgio Lopes.
O Senador Sérgio Petecão também elogiou o trabalho do gestor municipal:
“O prefeito Sérgio Lopes tem feito uma gestão exemplar, comprometida e voltada para o povo. É muito gratificante poder contribuir com Epitaciolândia e ver o resultado positivo das nossas ações”, afirmou o senador.
Durante a agenda em Brasília, o prefeito também esteve no gabinete do deputado federal José Adriano, para agradecer a emenda destinada à aquisição de um trator agrícola para o município. Na ocasião, foram apresentadas novas demandas e reivindicações para o próximo ano, reforçando a parceria em prol do desenvolvimento local.
O deputado José Adriano reafirmou o compromisso com Epitaciolândia e destacou o trabalho da gestão municipal no beneficiamento dos ramais, no incentivo à produção agrícola e na geração de renda.
Ainda em Brasília, o prefeito manteve reunião com o deputado Coronel Ulysses, fortalecendo o diálogo e a cooperação institucional. O encontro permitiu discutir novas propostas e projetos estratégicos voltados à ampliação de investimentos em áreas essenciais como infraestrutura, saúde e agricultura.
Com diálogo, parcerias e trabalho, a Prefeitura de Epitaciolândia segue buscando mais recursos, oportunidades e crescimento para todos os epitaciolandenses.
