Motociclista fica gravemente ferido após colidir com caminhão baú em Brasiléia

Acidente ocorreu no cruzamento das ruas 12 de Outubro e Valdemiro Lopes; jovem sofreu fraturas e pode ser transferido para Rio Branco

Um grave acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (31), no cruzamento das ruas 12 de Outubro e Valdemiro Lopes, no bairro Três Botequins, em Brasiléia. O motociclista Lucas Pereira de Melo, de 23 anos, ficou gravemente ferido após colidir contra um caminhão baú.

De acordo com testemunhas, o caminhão modelo Ford/Cargo, de placas NXT-0198, trafegava pela Rua 12 de Outubro — via preferencial — no sentido da ponte do centro antigo, quando foi surpreendido pelo impacto na lateral esquerda.

Lucas seguia pela Rua Valdemiro Lopes, em direção à Avenida Dr. Manoel Marinho Montes, saindo do bairro José Braúna. Segundo apuração preliminar, ele estaria em alta velocidade e não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento, colidindo violentamente com o caminhão.

Com a força do impacto, a motocicleta, uma Kingo de placa boliviana NE-9432, ficou completamente destruída. O jovem sofreu fratura exposta na perna direita, possível fratura no ombro e ferimentos no rosto.

Socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Lucas foi levado ao Hospital Raimundo Chaar, onde passou por exames, incluindo uma tomografia computadorizada na cabeça, já que parte do impacto atingiu a região craniana.

Devido à gravidade dos ferimentos, sua transferência para o Pronto-Socorro de Rio Branco deve ocorrer a qualquer momento. O caso está sendo investigado pelas autoridades de trânsito locais.

