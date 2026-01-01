Motociclista fica gravemente ferida após colisão com carro na Baixada da Sobral

Acidente ocorreu no bairro da Glória, em Rio Branco; vítima sofreu fratura no fêmur e traumatismo craniano leve

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou a cuidadora de idosos Eliane de Oliveira de Paula, de 39 anos, gravemente ferida na noite desta quinta-feira (1º), na Rua Rádio Farol, no bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas no local, Eliane conduzia uma motocicleta Yamaha YBR, de cor preta, e seguia no sentido bairro–centro, possivelmente a caminho do trabalho, quando foi atingida por um Fiat Palio cinza escuro que teria saído da Travessa Havaí sem respeitar a sinalização de parada obrigatória existente no cruzamento.

Com o impacto, a motociclista foi arremessada ao solo e sofreu ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que realizou os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

No hospital, Eliane foi avaliada pela equipe médica e diagnosticada com fratura fechada de fêmur na perna esquerda, traumatismo craniano encefálico leve e luxação no ombro esquerdo. Apesar da gravidade das lesões, o estado de saúde dela foi considerado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e a Perícia da Polícia Civil estiveram no local para realizar os levantamentos necessários e apurar as circunstâncias do acidente.

Após a colisão, populares retiraram a motocicleta do local antes da chegada do batalhão de trânsito, levando o veículo para o interior de uma residência próxima. O condutor do Fiat Palio permaneceu no local, colaborou com as autoridades, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo encaminhado posteriormente à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos.

O caso segue sob investigação para apurar as responsabilidades pelo acidente.

