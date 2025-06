Motociclista fica ferido em grave acidente em Acrelândia e é transferido para hospital em Rio Branco

A prefeitura de Brasiléia através da secretaria de Meio Ambiente está desenvolvendo uma vasta programação na semana que antecede dia do meio nacional de Meio Ambiente, 05 de junho.

A secretária Liane Chaves junto com sua equipe e parceiros espera alertar a população para gestos simples que podem mudar o dia a dia do planeta e consequentemente garantir mais qualidade de vida a essa e as futuras gerações.

Pela programação que inicia dia 02 de junho, a secretaria de Meio Ambiente detalha duas rodas de conversas voltadas ao tema, para alunos da escola municipal Menino Jesus, uma pela manhã às 09h:30 e a outra a tarde às 15h.

Dia 03 a secretaria estabeleceu que o público alvo das palestras são os servidores e equipe da empresa Dom Porquito, no km 07 da BR 317.

Para o dia 04, está programado um Pit Stop na ponte José Augusto de Araújo, às 07h:30 com distribuição de sacolinhas ecológicas para veículos e adesivaço.

No dia 05, data em que se comemora o dia do Meio Ambiente, a gestão Carlinhos do Pelado fará a inauguração do prédio da secretaria municipal de Meio Ambiente, às 09h um espaço amplo, onde antes funcionava a secretaria de Agricultura no bairro Ferreira Silva.

As atividades se encerram dia 06, com ação de limpeza do Igarapé Poço Fundo, que corta o bairro Marcos Galvão.

Para a secretária Liane, mesmo a semana do Meio Ambiente sendo estabelecida para esses dias, não significa que o povo só tenha esses cuidados nessa data. “A semana do meio ambiente se comemora nesse período, mas não é por isso que devemos deixar de cuidar do meio Ambiente nas outras datas e nos outros meses. O meio Ambiente deve ser cuidado o ano todo, a vida toda por que queremos garantir um futuro para as nossas futuras gerações e nossos filhos e netos desfrutem da mesma oportunidade que tivemos enquanto criança. Quando tomávamos banho de rio limpo, comer uma fruta do pé da arvore ou ver uma manada de capivara passando…”, disse ela.

Liane reforça que as políticas públicas são necessárias por que valorizam, preservam e restauram o Meio Ambiente, além de conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental, bem estar animal e cuidado com a fauna e flora. “Engajar a comunidade nessas ações é de suma importância, pois sabemos que essa história não é escrita por uma única pessoa”, enfatiza.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários