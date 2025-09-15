Motociclista fica ferido em colisão com carro no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco

Condutor do veículo estava com CNH vencida; vítima foi socorrida pelo SAMU e segue em estado estável

Um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um carro deixou ferido Marcelino Pinheiro da Silva, de 26 anos, na noite desta segunda-feira (15), no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua Carneiro Leão, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Marcelino pilotava uma Yamaha Fazer branca quando teve a preferencial desrespeitada por um HB20, também branco, conduzido por Josué. O motociclista colidiu fortemente contra a lateral do carro e foi arremessado ao solo.

Com o impacto, a vítima perdeu a consciência, sofreu escoriações, além de dores no quadril e na perna direita. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou Marcelino ao Pronto-Socorro, onde seu quadro foi considerado estável.

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área e realizaram os procedimentos de perícia. O motorista do carro, que estava com a CNH vencida, passou por teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo. Após os trabalhos, a motocicleta foi removida por um guincho.

