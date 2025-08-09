Motociclista fica ferido em colisão com carro no acesso à ponte metálica na fronteira

Consolidando o Estado como referência nacional, os três pódios conquistados foram no 52º Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (Secop 2025), promovido pela Abep-TIC (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação), entre os dias 6 e 7, em Brasília. Os prêmios foram: 2º lugar em Inovação (que demonstra o grau em que o projeto representa uma ideia ou conceito novo e criativo, ainda não implementado em outras esferas), 1º lugar no Prêmio Melhor Solução de Governo Digital para Governança Digital com o projeto Reuse, e 3º lugar no ranking geral do Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais (IOSPD). O avanço é expressivo, considerando que, há apenas três anos, o Estado ocupava as últimas posições.

A premiação tem como base os resultados no IOSPD, indicador que mede a maturidade digital das administrações estaduais e a acessibilidade dos serviços públicos à população. O resultado consolida o Acre como uma referência nacional em transformação digital, reflexo de uma estratégia sólida de inovação, modernização e transformação na gestão pública implementada pelo governo estadual. Segundo o regulamentos espera-se que as iniciativas de governo digital apresentadas, além de promoverem relações mais ágeis e efetivas, fomentem boas práticas de governança e catalisem mudanças democratizantes nas estruturas de governo.

“Essas conquistas mostram que o Acre está no caminho certo. Sair da última colocação para estar entre os melhores do país, em tão pouco tempo, é fruto de muito trabalho, planejamento e compromisso com a modernização do serviço público. Quero parabenizar toda a equipe envolvida e reafirmar que continuaremos investindo em tecnologia e inovação para melhorar a vida da nossa população”, destacou o governador do Acre, Gladson Camelí.

Projeto

Reuse



Além do reconhecimento em inovação, o Acre também foi premiado em 1º lugar na categoria 3.4 – Melhor Solução de Governo Digital para Governança Digital, com o projeto Reuse Acre: Otimizando a Gestão de Bens Móveis no Governo do Acre para Eficiência, Sustentabilidade e Transformação Digital.

Coordenada pela Sead, o sistema permite a redistribuição de bens entre órgãos governamentais, reduzindo desperdícios e maximizando o aproveitamento dos recursos públicos, por meio de ações como:

Reaproveitamento de bens entre órgãos estaduais, reduzindo gastos com novas aquisições;

Sustentabilidade, evitando o descarte desnecessário de materiais;

Digitalização de processos, ampliando a eficiência no controle do patrimônio público;

Transparência e governança, com dados acessíveis e rastreáveis.

“É o reconhecimento do trabalho de toda uma equipe que se dedica, que se esforça para entregar sempre o melhor. Hoje não resta dúvida de que esse trabalho é de excelência. O Estado do Acre hoje é o terceiro colocado no ranking geral de oferta de serviços públicos digitais, e fomos agraciados com o prêmio do Reuse como a melhor solução de governança digital. Parabéns à equipe, parabéns ao Acre, parabéns à Sead. Agora é festejar e seguir trabalhando, porque o trabalho não pode parar”, afirmou Paulo Henrique Oliveira, diretor de modernização da Sead.

Ranking geral do Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais



O avanço do Acre reflete um trabalho contínuo de transformação digital, com foco em planejamento estratégico, valorização da equipe técnica e investimento em soluções desenvolvidas no próprio governo. O resultado é o reconhecimento de um Estado que vem se destacando, ano após ano, pela capacidade de inovar e de entregar serviços públicos mais acessíveis e resolutivos à população.

“Nós estamos recebendo o terceiro prêmio nesse evento com o projeto Reuse, além de conquistar o 3º lugar no prêmio geral. Em três anos, saímos do último lugar para o terceiro, concorrendo com estados de todo o país. Quero agradecer a toda a equipe da modernização e da Sead, que trabalhou muito para que esses prêmios fossem conquistados. É uma alegria muito grande estar à frente dessa secretaria com essa equipe maravilhosa. E no ano que vem, se Deus quiser, vamos ganhar ainda mais prêmios. É isso: força de trabalho pelo Acre e muito mais conquistas pela frente”, ressaltou, emocionado, o secretário de Administração Paulo Roberto Correia.

Promovido pela Abep-TIC, com apoio do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), o Secop reúne anualmente lideranças da administração pública, especialistas e gestores de tecnologia da informação de todo o Brasil, consolidando-se como um dos principais eventos do setor no país.

