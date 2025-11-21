Motociclista fica ferido após ser atingido por carro que invadiu contramão no bairro Calafate

Condutor da Saveiro fugiu sem prestar socorro; vítima sofreu fratura no braço

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira, 21, na Travessa Beija-flor, no bairro Calafate, em Rio Branco. Uma Saveiro vermelha que seguia sentido Centro–bairro, carregada com madeira, invadiu a contramão e atingiu o motociclista Thiago Ferreira de Paiva, de 32 anos, que retornava do trabalho em sua Honda CG Fan 150 vermelha.

Com o impacto, Thiago foi arremessado para a margem da via. Moradores que presenciaram a colisão acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também esteve no local para realizar os procedimentos de praxe.

A vítima apresentava deformidade evidente no braço esquerdo e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar do ferimento, deu entrada na unidade de saúde em estado estável.

O motorista da Saveiro fugiu após o acidente e ainda não foi identificado. A polícia deve investigar o caso.

