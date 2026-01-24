Motociclista fica ferido após dormir sobre a moto e colidir com árvore em Rio Branco

Jovem de 23 anos perdeu o controle da moto na Estrada Jarbas Passarinho; vítima foi levada à UPA pela equipe SAMU

O motociclista Adriel Mariano da Silva, de 23 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste sábado (24), na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales, na parte alta de Rio Branco.

Segundo relatos de populares, o jovem trafegava no sentido centro–bairro em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha, quando, ao se aproximar de uma rotatória, teria dormido sobre a motocicleta. Com isso, Adriel subiu no meio-fio da rotatória e acabou colidindo violentamente contra uma árvore às margens da via. Há suspeita de que ele estivesse alcoolizado no momento do acidente.

Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e permaneceu no local até a chegada de ajuda. Amigos da vítima foram até a área e prestaram os primeiros auxílios enquanto aguardavam o socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Após resistência inicial, e somente após insistência de familiares, Adriel aceitou receber atendimento médico e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. O estado de saúde foi considerado estável.

O Policiamento de Trânsito não chegou a ser acionado. A motocicleta foi retirada do local pelos amigos do jovem e levada para a residência da vítima.

