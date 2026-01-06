Motociclista fica ferido após colisão e motorista foge sem prestar socorro no bairro do Bosque

Jovem de 22 anos sofreu laceração grave no pé após ser atingido por carro que avançou a preferencial em Rio Branco

O motociclista William Estácio Oliveira, de 22 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (6), no cruzamento da Rua Pernambuco com a Rua Manoel Cassiano da Silva, no bairro do Bosque, em Rio Branco. O condutor do carro envolvido na colisão fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo relato da própria vítima, William seguia no sentido bairro–centro pela Rua Pernambuco, pilotando uma motocicleta Honda Fan 160, vermelha, quando foi surpreendido por um veículo que saiu da Rua Manoel Cassiano da Silva e avançou a sinalização de “pare”, atingindo a moto lateralmente.

Com o impacto, o pé direito do motociclista ficou prensado entre o freio e o estribo do veículo, provocando uma laceração profunda de aproximadamente 15 centímetros, que se estendeu entre os dedos até o dorso do pé, com exposição óssea.

Mesmo ferido, William ainda conseguiu manter o equilíbrio por cerca de 100 metros, mas acabou caindo nas proximidades do Canal da Maternidade. Ensanguentado, ele pediu ajuda a populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte básico realizou os primeiros atendimentos no local, fez a imobilização do membro ferido e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com estado de saúde estável.

A motocicleta foi deixada em um posto de lavagem próximo e posteriormente recolhida por familiares. O Policiamento de Trânsito não foi acionado para registrar a ocorrência.

