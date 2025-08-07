Motociclista fica ferido após colisão com carro cujo motorista foge do local em Cruzeiro do Sul

Condutor de Celta vermelho causou o acidente ao fazer conversão em alta velocidade e não prestou socorro; vítima sofreu fratura e foi encaminhada ao hospital

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta-feira, 6, na Avenida Lauro Muller, em Cruzeiro do Sul. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, deixando um homem ferido. O motorista do veículo, um Celta de cor vermelha, fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar, o automóvel realizou uma conversão em alta velocidade nas proximidades de um posto de combustível, atingindo a motocicleta que seguia pela via. O impacto provocou diversas lesões no condutor da moto, incluindo uma fratura no punho e uma luxação no ombro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul. O Instituto de Criminalística foi acionado e realizou a perícia no local do acidente. A motocicleta foi entregue a um familiar do ferido.

Apesar das buscas realizadas pela Polícia Militar, o carro envolvido na colisão não foi localizado. O caso foi registrado e será encaminhado às autoridades competentes para investigação e adoção das providências legais cabíveis.

