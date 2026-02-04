Flash
Motociclista fica ferido após colidir com capivara na Estrada de Porto Acre
Acidente ocorreu na noite de quarta-feira (4), no km 13 da rodovia AC-10; vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco
Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um animal silvestre deixou Valdir Pires da Silva, de 59 anos, ferido na noite desta quarta-feira (4), na rodovia AC-10, no km 13 da Estrada de Porto Acre, no interior do Acre.
De acordo com testemunhas, Valdir seguia em uma motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor vermelha, placa MZY-4740, no sentido Rio Branco–Vila do Incra, quando uma capivara atravessou repentinamente a pista, impossibilitando qualquer reação por parte do condutor. A colisão foi inevitável.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu queimadura de terceiro grau no ombro direito, além de suspeita de fraturas no punho e no ombro, diversas escoriações pelo corpo e um Traumatismo Crânioencefálico (TCE) leve. O animal morreu no local.
Populares que passavam pela rodovia acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Após receber os primeiros atendimentos ainda na via, Valdir foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado clínico estável.
A ocorrência foi atendida por policiais militares do Batalhão de Trânsito, que realizaram o registro do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e providenciaram a remoção da motocicleta da pista.
Bocalom cumpre agenda institucional no AM e destaca geração de empregos e desenvolvimento durante visita ao Estaleiro Juruá
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, cumpriu agenda institucional no Amazonas nesta quarta-feira (4). Um dos principais compromissos foi a visita técnica ao Estaleiro Juruá, localizado no distrito de Cacau Pirêra, Iranduba.
Recebido pelo empresário Marmude Camely, Bocalom percorreu as instalações do estaleiro e acompanhou de perto a produção de balsas graneleiras e embarcações utilizadas no transporte fluvial de cargas, especialmente grãos como soja e milho.
Durante a visita, o prefeito destacou a importância do setor produtivo para o desenvolvimento da região Norte. “Sempre defendi que o caminho é produzir para empregar. Ver um estaleiro desse porte, gerando milhares de empregos e sendo conduzido por um acreano, me deixa muito feliz. Isso mostra que é possível desenvolver a Amazônia com trabalho, inteligência e responsabilidade”, afirmou Bocalom.
O prefeito também ressaltou a eficiência do transporte fluvial. “Uma balsa como essa transporta três mil toneladas de grãos, o equivalente a cem carretas fora das rodovias. Isso reduz custos, preserva nossas estradas e torna o frete muito mais barato. É desenvolvimento com lógica e planejamento”, completou.
O empresário Marmude Camely apresentou os números do Estaleiro Juruá, que atualmente gera cerca de 3.100 empregos diretos. Segundo ele, somente no último ano foram processadas aproximadamente 32 mil toneladas de aço, resultando na construção de 84 embarcações. “Hoje o estaleiro Juruá é motivo de muito orgulho. Somos uma empresa instalada na região metropolitana de Manaus, mas com raízes acreanas, que acredita na indústria, na capacitação e nas pessoas”, destacou.
Marmude também enfatizou o papel social da empresa, por meio do Instituto Chiquinho Camely. “No ano passado capacitamos 540 pessoas, entre elas 180 mulheres soldadoras. A inclusão feminina no processo produtivo tem dado resultados excelentes, com equipes altamente produtivas. Além disso, desde 2014 cuidamos de cerca de 250 crianças em projetos sociais que já começam a formar nossa própria mão de obra”, explicou.
Ao final da visita, Bocalom elogiou o modelo de gestão adotado pelo estaleiro. “Isso é gestão moderna. Capacitar, incluir, gerar dignidade e emprego. É assim que se constrói um futuro melhor para a nossa gente. Fico orgulhoso de ver acreanos vencendo e ajudando a impulsionar o desenvolvimento do Amazonas e de toda a região”, concluiu. Após a visita técnica, o prefeito participou de almoço institucional com o empresário Marmude Camely, dando continuidade à agenda oficial na região.
Sebrae celebra 35 anos fortalecendo os pequenos negócios do Acre
Instituição mantem pontos de atendimentos presenciais e digitais para garantir atendimento em todo estado
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre – Sebrae completa 35 anos de atuação no estado em 25 de fevereiro, consolidando-se como parceiro estratégico dos pequenos negócios acreanos. Hoje, essas empresas representam cerca de 75% do total de negócios no Acre, sendo fundamentais para a geração de emprego e renda.
O Sebrae contribui para o fortalecimento dos pequenos negócios através da qualificação, orientação e soluções práticas aos empreendedores, além de atuar junto ao poder público tendo como objetivo a melhoria do ambiente de negócios, através das políticas públicas. “A união de esforços com parceiros e instituições, possibilita mais oportunidades, geração de emprego e renda, bem como impactando na qualidade de vida das pessoas”, afirma Marcos Lameira, diretor-superintendente do Sebrae no Acre.
A instituição mantém pontos de atendimento em todo o estado, incluindo a sede em Rio Branco, escritórios regionais em Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Tarauacá, além de Ocas, Salas do Empreendedor e canais digitais. Essas unidades atendem mais de 42 mil micro e pequenas empresas, oferecendo soluções para diferentes setores, com foco na competitividade e no desenvolvimento sustentável.
Ao longo dessas três décadas e meia, o Sebrae tem acompanhado as transformações do mercado, incorporando inovação, tecnologia e novos modelos de negócios para apoiar empresas de comércio, serviços, indústria, agronegócio, turismo, economia criativa e startups.
O impacto da instituição também é fruto do trabalho conjunto de colaboradores, fornecedores e parceiros, que contribuíram para ampliar o alcance das ações e fortalecer o empreendedorismo no estado.
Celebrar os 35 anos do Sebrae no Acre é reconhecer a força do empreendedor acreano e a importância dos pequenos negócios para a economia local. Mais do que uma data comemorativa, o momento reafirma o compromisso da instituição em trabalhar de forma integrada para que empreender no Acre seja cada vez mais sustentável e promissor.
Confira o vídeo comemorativo em alusão aos 35 anos no canal do Youtube:
Presidente Nicolau Júnior recebe representantes dos Poderes na abertura dos trabalhos legislativos de 2026
Antes da sessão solene que marcou a abertura dos trabalhos legislativos de 2026, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, recebeu representantes dos Poderes Executivo e Judiciário durante uma coletiva de imprensa realizada no Salão Nobre da Casa. O gesto institucional reforçou o respeito, a harmonia e o diálogo entre as instituições, momentos antes do início oficial da solenidade.
A iniciativa evidencia o compromisso da atual gestão da Aleac em fortalecer a relação entre os Poderes constituídos, conforme estabelece a Constituição, garantindo um ambiente democrático pautado pelo equilíbrio, pela cooperação e pela independência institucional. Para o presidente, o diálogo permanente é essencial para que o Legislativo cumpra seu papel de mediador entre os demais Poderes e a sociedade acreana.
Ao conduzir esse momento de integração institucional, Nicolau Júnior reafirmou a posição da Assembleia como um espaço aberto ao diálogo e à construção conjunta de soluções para o Estado, mantendo o Parlamento próximo tanto dos Poderes quanto da população. A postura adotada na abertura do ano legislativo reforça a intenção de uma atuação baseada no respeito mútuo, na responsabilidade política e na escuta das demandas sociais.
Durante a coletiva, Nicolau Júnior também destacou a importância da abertura do ano legislativo como um momento estratégico para alinhar as pautas do Parlamento às diretrizes do governo estadual. Ele pontuou que as terças e quartas-feiras seguem como dias centrais de sessões ordinárias na Casa, enquanto as quintas-feiras são destinadas às sessões solenes. “É um dia muito importante para a Assembleia e para o governo, para destacar os avanços já alcançados e aqueles que virão em 2026. O governo trabalhou intensamente em 2025 e iniciou 2026 no mesmo ritmo, inclusive durante o período de inverno, mostrando o compromisso em concluir obras, o que fortalece a economia e a construção civil no Estado”, afirmou.
O presidente reforçou ainda que a Aleac continuará sendo a casa do povo, aberta ao diálogo e ao respeito institucional, desejando um ano produtivo não apenas ao Parlamento, mas também ao Executivo, ao Judiciário e à imprensa. Ele ressaltou que, mesmo sendo um ano eleitoral, os deputados estaduais manterão a responsabilidade de trabalhar durante todo o período legislativo.
O governador Gladson Cameli (PP) participou da abertura dos trabalhos legislativos, marcando sua última leitura da mensagem governamental no Parlamento. O momento simbolizou o encerramento de um ciclo iniciado em 2019, com a apresentação de um balanço das ações do Executivo e a reafirmação do diálogo institucional entre os Poderes.
Em sua fala, Gladson destacou o sentimento de realização ao participar da solenidade e ressaltou os avanços alcançados ao longo de sete anos de gestão. “Foram sete anos de muitas conquistas e realizações. Iniciamos obras que ainda serão entregues durante o meu mandato e fomos o governo que mais contratou servidores públicos na história do Acre. Saio com a consciência tranquila de que cumpri a missão que assumi em 2019”, afirmou. O chefe do Executivo também demonstrou otimismo quanto à continuidade dos projetos com a futura sucessão. “Quando eu renunciar e a Mailza assumir, tenho confiança de que ela dará continuidade a tudo o que planejamos e executamos.”
Ao comentar o significado de comparecer pessoalmente à Assembleia para a leitura da mensagem governamental, Gladson Cameli ressaltou o respeito ao Poder Legislativo e às instituições democráticas. “A minha presença aqui representa o respeito que tenho por esta Casa. Os Poderes precisam estar unidos para diminuir diferenças e aproximar o Estado de Direito da população. Aquilo que consegui fazer, eu fiz. O que não foi possível concluir, o tempo não permitiu”, declarou, acrescentando que deixa o governo com o sentimento de dever cumprido.
A vice-governadora Mailza Assis (PP) também desejou sucesso ao Parlamento estadual e destacou a continuidade do trabalho conjunto entre os Poderes. Em sua fala, afirmou que 2026 será um ano de conquistas, muito trabalho e crescimento para o Acre, desejando aos deputados, em nome do presidente da Aleac, Nicolau Júnior, uma gestão produtiva e comprometida com as pessoas. Ela ressaltou que o ritmo de trabalho iniciado em 2025 seguirá firme em 2026, com muitas entregas, obras e ações voltadas à população, reafirmando o compromisso do governo com uma gestão pautada na transparência, responsabilidade e compromisso com os acreanos.
Texto: Andressa Oliveira
Fotos: Sérgio Vale e Ismael Medeiros
