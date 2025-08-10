Motociclista fica ferido após cair na BR-364, em Rio Branco

Acidente ocorreu na tarde deste sábado; vítima foi socorrida pelo Samu e segue em estado estável

O motociclista identificado apenas como Pablo ficou ferido após perder o controle da moto e cair, na tarde deste sábado (9), nas proximidades da entrada do Loteamento Santo Afonso, na BR-364, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Pablo seguia no sentido Porto Velho/Rio Branco, pilotando uma motocicleta modelo Honda/Fazer, de cor roxa, quando perdeu o equilíbrio e caiu. Com o impacto, foi arremessado e bateu violentamente com o rosto no asfalto. O capacete se soltou, possivelmente por estar sem a fivela afivelada, fazendo com que sua cabeça atingisse o chão com força.

Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava pelo local, prestou os primeiros atendimentos e solicitou reforço de outra unidade. Devido à gravidade da queda e ao fato de a vítima estar supostamente alcoolizada — conseguindo informar apenas o primeiro nome —, Pablo foi imobilizado e levado ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é estável.

A motocicleta ficou sob a guarda da Polícia Militar do 2º Batalhão, que acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para registrar a ocorrência, já que o acidente ocorreu em trecho sob jurisdição federal.

