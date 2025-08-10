Acre
Motociclista fica ferido após cair na BR-364, em Rio Branco
Acidente ocorreu na tarde deste sábado; vítima foi socorrida pelo Samu e segue em estado estável
O motociclista identificado apenas como Pablo ficou ferido após perder o controle da moto e cair, na tarde deste sábado (9), nas proximidades da entrada do Loteamento Santo Afonso, na BR-364, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo testemunhas, Pablo seguia no sentido Porto Velho/Rio Branco, pilotando uma motocicleta modelo Honda/Fazer, de cor roxa, quando perdeu o equilíbrio e caiu. Com o impacto, foi arremessado e bateu violentamente com o rosto no asfalto. O capacete se soltou, possivelmente por estar sem a fivela afivelada, fazendo com que sua cabeça atingisse o chão com força.
Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava pelo local, prestou os primeiros atendimentos e solicitou reforço de outra unidade. Devido à gravidade da queda e ao fato de a vítima estar supostamente alcoolizada — conseguindo informar apenas o primeiro nome —, Pablo foi imobilizado e levado ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é estável.
A motocicleta ficou sob a guarda da Polícia Militar do 2º Batalhão, que acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para registrar a ocorrência, já que o acidente ocorreu em trecho sob jurisdição federal.
Comentários
Acre
Rio Acre registra menor nível do ano e entra em situação de emergência
Defesa Civil e Prefeitura de Rio Branco intensificam ações para enfrentar estiagem prolongada
Comentários
Acre
Prefeitura de Epitaciolândia recebe uma PC e uma pá carregadeira para reforçar serviços urbanos e rurais
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou, nesta sexta-feira, a entrega de uma nova pá carregadeira e uma Escavadeira Hidráulica – PC, que irá reforçar os trabalhos de manutenção e melhorias tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.
O dois equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do senador da República Sérgio Petecão, e a solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita, do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento José Antônio (Nego), dos vereadores Ary Mendes e José Henrique, de demais secretários municipais e da população em geral.
Em seu pronunciamento, o vice-prefeito Sérgio Mesquita agradeceu ao senador pela constante atenção ao município. “Essa parceria com o senador Petecão é fundamental para que possamos avançar nas melhorias para nossa cidade”, afirmou.
O prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da aquisição: “Estamos aqui para celebrar a entrega de mais uma pá carregadeira e uma escavadeira hidráulica, fruto da emenda parlamentar do nosso grande parceiro Sérgio Petecão. São essas parcerias que nos fortalecem. Em nome de toda a população, o nosso muito obrigado.”
O secretário de Agricultura, José Antônio (Nego), ressaltou que o senador já destinou várias emendas para o município, demonstrando seu compromisso com Epitaciolândia.
Encerrando a solenidade, o senador Sérgio Petecão disse estar satisfeito em contribuir com o desenvolvimento local:
“Me sinto imensamente feliz em ver que nossas emendas estão sendo executadas, beneficiando quem realmente precisa. Aqui em Epitaciolândia, tudo é feito com muita responsabilidade e transparência.”
Comentários
Acre
Mais de 60% dos lojistas estão otimistas para o Dia dos Pais
De acordo com pesquisa da Fecomércio/AC, realizada pelo Instituto DataControl nos dias 29 e 30 de julho de 2025, 61,2% dos comerciantes estão otimistas com as vendas para o Dia dos Pais, mesmo diante de incertezas como as novas políticas tarifárias internacionais impostas pelos Estados Unidos.
O levantamento ouviu 103 representantes de estabelecimentos comerciais que atuam na venda de produtos tradicionais para a data, com destaque para o setor de vestuário (35,9%) e acessórios (35,9%), seguidos por cosméticos (9,7%), móveis e eletrodomésticos (5,8%), calçados (4,5%) e outros segmentos (28,2%).
A maioria dos empresários (63,3%) está investindo em divulgação e ampliação da oferta de produtos e serviços. Outros 16,3% apostam na venda online, 8,2% na distribuição de panfletos e apenas 1,0% oferecerá embalagens gratuitas. Uma parcela de 11,2% não preparou nenhuma estratégia especial.
Entre as ações para atrair clientes, o uso das redes sociais (35,0%) e o marketing tradicional (34,0%) são as mais citadas. Também aparecem brindes (17,5%) e sorteios relâmpagos (3,9%), enquanto 9,7% não têm planos específicos para o período.
Com relação ao que cada filho pretende gastar com presentes, o valor médio esperado é de até R$ 200,00 para 60,2% dos entrevistados, enquanto 39,8% acreditam em vendas acima desse valor.
Desafios do comércio
Apesar da expectativa positiva, 81,6% não pretendem contratar funcionários temporários para a data. No primeiro semestre de 2025, 34,3% contrataram, 25,5% demitiram e 40,2% mantiveram o quadro.
Sobre a Expoacre 2025, 50,5% dos lojistas avaliam que o evento pode influenciar os gastos com o Dia dos Pais, 41,7% descartam essa possibilidade e 7,8% não têm opinião formada.
Segundo a Fecomércio/AC, os números demonstram que, mesmo com um cenário econômico desafiador, o comércio local aposta em estratégias de divulgação e atendimento para aproveitar a data, considerada uma das mais relevantes do segundo semestre.
Você precisa fazer login para comentar.