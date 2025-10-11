Acre
Motociclista fica ferido após cair ao desviar de crianças na Estrada São Francisco, em Rio Branco
Jovem de 22 anos sofreu fratura exposta na perna e foi encaminhado ao Pronto-Socorro; estado de saúde é estável
O motociclista Daniel do Nascimento Machado, de 22 anos, ficou ferido após cair da moto na noite desta sexta-feira (10), na Estrada São Francisco, bairro São Francisco, em Rio Branco.
Segundo informações, Daniel trafegava no sentido bairro-centro quando, nas proximidades do Centro Integrado de Esporte para a Comunidade (CEIC), antigo CEJA, precisou desviar de algumas crianças que tentaram atravessar a via repentinamente. Durante a manobra, o pneu dianteiro da motocicleta passou sobre uma tartaruga de sinalização, provocando a perda de equilíbrio e a queda.
Com o impacto, o motociclista sofreu uma fratura exposta na perna. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde os médicos confirmaram fraturas na tíbia e fíbula.
Daniel permanece em observação e seu estado de saúde é estável. O caso será investigado pelas autoridades competentes.
Acre
Em Brasileia, alegria e inclusão marcam comemoração do Dia das Crianças no Centro de Terapia Meu Mundo
Nesta sexta-feira, 10, a Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma manhã especial em comemoração ao Dia das Crianças para os pequenos atendidos no Centro de Terapia Meu Mundo.
A celebração foi marcada por muita alegria, brincadeiras, pula-pula, cachorro-quente, bolo e distribuição de lembranças. O evento teve como objetivo proporcionar um momento de descontração, inclusão e carinho para as crianças e suas famílias.
O Centro de Terapia Meu Mundo atende atualmente cerca de 150 crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo acompanhamento personalizado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
Neste ano, sob a gestão do prefeito Carlinhos do Pelado, o espaço foi ampliado e revitalizado, garantindo um ambiente mais acolhedor e adequado às necessidades das crianças. As terapias são 100% gratuitas e custeadas pela Prefeitura de Brasiléia, reafirmando o compromisso do município com a saúde e o bem-estar das famílias.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, destacou a importância do momento e do trabalho desenvolvido no centro: “O Meu Mundo é um espaço de cuidado, afeto e desenvolvimento. Esta festinha é uma forma simples, mas muito significativa, de valorizar nossas crianças e suas famílias. Estamos felizes em ver o quanto esse trabalho tem transformado vidas e garantido mais qualidade no atendimento especializado.”
A coordenadora do centro, Renny Carvalho, também celebrou o momento ao lado das crianças e da equipe: “Cada criança aqui é única, e ver o sorriso delas em um dia tão especial nos motiva ainda mais. A equipe do Meu Mundo trabalha com amor e dedicação, e essa comemoração representa o carinho que temos por cada uma delas e por suas famílias.”
Além do Centro de Terapia Meu Mundo, as escolas municipais Conci Alves de Melo, Francisco Germano, Elson Dias Dantas, Menino Jesus e as creches Roma Emilse e Maria Lucidez também realizaram suas festividades em alusão ao Dia das Crianças, com o apoio da Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação.
Acre
Prefeituras do Acre enfrentam “calcanhar de Aquiles” com dívidas de precatórios, alerta presidente da AMAC
O presidente da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) Tião Bocalom reconhece legitimidade de bloqueios do TJ-AC, mas adverte que pagamento integral pode quebrar municípios; nova negociação com prazo de 360 meses é alternativa
O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) determinou o bloqueio de recursos financeiros de sete municípios do estado para quitar dívidas referentes a precatórios – dívidas judiciais definitivas. Os valores, que somam mais de R$ 11 milhões, foram executados entre agosto e outubro de 2025 para garantir o cumprimento de obrigações inscritas no orçamento público.
De acordo com nota oficial do TJ-AC, a Presidência do tribunal atuou contra os entes inadimplentes para assegurar o pagamento aos credores. A medida afetou municípios como Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard e Sena Madureira, com valores individuais que variam de R$ 107 mil a R$ 4,6 milhões.
O bloqueio de contas municipais por dívidas de precatórios revela a tensão entre o cumprimento de obrigações judiciais e a sustentabilidade financeira dos municípios, que agora buscam alternativas como a renegociação desses débitos com prazos estendidos.
Os municípios afetados e os valores bloqueados são:
Brasiléia: R$ 1.574.398,66 (quitado integralmente)
Epitaciolândia: R$ 492.288,52 (quitado integralmente)
Cruzeiro do Sul: R$ 3.188.014,29 (quitado parcialmente; processo em fase final)
Feijó: R$ 107.639,10 (quitado integralmente)
Mâncio Lima: R$ 407.519,25 (quitado integralmente)
Sena Madureira: R$ 800.717,47 (em fase de renegociação)
Senador Guiomard: R$ 4.691.642,97 (quitado integralmente)
A medida reforça a atuação do Judiciário para garantir o pagamento de dívidas judiciais definitivas por parte dos municípios, assegurando o cumprimento das obrigações financeiras com credores.
Precatórios são o “calcanhar de Aquiles” dos municípios, diz presidente da AMAC
A medida do Tribunal que bloqueou sete prefeituras para pagamento de precatórios reacendeu o debate sobre a sustentabilidade financeira dos municípios. Tião Bocalom, presidente da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) e prefeito de Rio Branco, reconheceu a legitimidade da ação do TJ-AC, mas alertou para os impactos devastadores dessa obrigação nas contas públicas municipais.
“Faz parte das funções do Tribunal zelar pelo pagamento dos precatórios, mas existem prefeituras que têm dívidas tão grandes, que se tiver que pagar, quebra, pois são praticamente impagáveis”, afirmou Bocalom.
O prefeito referiu-se à Emenda Constitucional 113/2021, que ampliou o prazo para quitação de precatórios dos entes federativos para até 2032 (360 meses), com possibilidade de refinanciamento.
A norma busca evitar o colapso orçamentário de municípios endividados, embora critique-se que ela prolongue a espera de credores – muitos idosos ou servidores aposentados aguardando valores alimentares. O cenário expõe o dilema entre o cumprimento das obrigações judiciais e a viabilidade financeira das administrações municipais no Acre.
A prefeitura de Feijó contestou veementemente o bloqueio de R$ 107.639,10 determinado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) para quitação de precatórios. Em resposta à medida que atingiu sete municípios acreanos, o secretário municipal de Finanças, Iuri Silva, afirmou que o município não possui pendências com esse tipo de dívida judicial.
“O município não tem pendências com precatórios”, declarou Silva, sugerindo discrepância nos registros judiciais ou equívoco na execução da ordem. A declaração contrapõe-se diretamente à nota oficial do TJ-AC, que incluiu Feijó entre os entes inadimplentes que tiveram recursos bloqueados entre agosto e outubro de 2025.
O caso expõe tensões na execução de dívidas judiciais municipais e levanta questões sobre a precisão dos sistemas de informação. Enquanto o TJ-AC mantém que a ação visava garantir o cumprimento de obrigações legais, a prefeitura de Feijó insiste na regularidade de suas contas, indicando possível necessidade de revisão processual.
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, entrou no debate sobre o bloqueio de recursos municipais determinado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) para pagamento de precatórios. Embora tenha afirmado não estar ciente do bloqueio específico de R$ 492.288,52 mencionado pelo tribunal, o gestor municipal contestou a origem das dívidas.
“Não há nenhum precatório cuja a dívida tenha origem a partir de janeiro de 2021”, declarou Lopes, sugerindo que todas as obrigações judiciais do município referem-se a débitos deixados por ex-gestores.
O posicionamento de Epitaciolândia segue a mesma linha de contestação aberta por Feijó, que também questionou a inclusão de seu nome na lista de inadimplentes. Os casos revelam uma divisão entre o entendimento do Poder Judiciário e a percepção das prefeituras sobre suas responsabilidades financeiras, especialmente quanto a dívidas herdadas de administrações passadas.
A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio de assessoria, detalhou a grave situação financeira que enfrenta devido a dívidas herdadas de gestões anteriores. Em nota oficial, o município informou que a atual administração do prefeito Zequinha Lima herdou uma dívida superior a R$ 6 milhões em precatórios que não estavam sendo pagos, além de mais de R$ 8 milhões referentes a débitos trabalhistas de convênios antigos com a ONG CBCN e a Fundação.
De acordo com a prefeitura, “o comprometimento da receita com essas dívidas tem dificultado o pagamento regular a fornecedores e prestadores de serviço”. A nota ressalta que, mesmo com a queda dos repasses estaduais e federais, a administração atual mantém os salários dos servidores em dia graças a um “planejamento financeiro rigoroso”, mas enfrenta dificuldades com outras obrigações.
O município ainda revelou que paga mensalmente mais de R$ 500 mil referentes a parcelamentos de dívidas de energia elétrica e empréstimos contraídos em gestões anteriores. O caso de Cruzeiro do Sul ilustra o desafio que muitos municípios acreanos enfrentam ao administrar débitos acumulados de administrações passadas enquanto tentam manter serviços essenciais em funcionamento.
A prefeitura de Senador Guiomard, que enfrentou o maior bloqueio entre os municípios acreanos – R$ 4,69 milhões em precatórios -, emitiu nota oficial destacando ações proativas para gerenciar a dívida. O município afirmou que vem honrando seus compromissos regularmente desde 2021, com pagamentos efetuados em 2022, 2023, 2024 e 2025.
“Tanto a Secretaria de Finanças do Município como a Procuradoria vêm dialogando com o setor de Precatórios do Tribunal e conseguindo realizar negociações”, informou a prefeitura. A nota ressaltou ainda o fortalecimento da Procuradoria Municipal como estratégia preventiva: “Com equipamentos e sempre o olhar atento dos servidores para questionar os processos e não deixar valores ultrapassarem ou serem pagos de forma indevida”.
O município também citou a Emenda Constitucional que alterou o regime de pagamentos, afirmando que “o valor do repasse ao TJ-AC vai reduzir e será possível cumprir essa obrigação legal com maior agilidade”. A abordagem de Senador Guiomard contrasta com a de outros municípios que contestaram a existência ou origem das dívidas, mostrando uma estratégia de enfrentamento baseada no diálogo institucional e no fortalecimento de mecanismos de controle.
Brasiléia, Mâncio Lima e Sena Madureira mantêm silêncio sobre bloqueios de precatórios
Completando o quadro de municípios acreanos com contas bloqueadas por dívidas de precatórios, as prefeituras de Brasiléia, Mâncio Lima e Sena Madureira não se pronunciaram sobre a medida do Tribunal de Justiça do Acre que retirou R$ 2,8 milhões de seus cofres.
O silêncio dessas administrações contrasta com as estratégias adotadas pelos demais municípios – que variaram da contestação à negociação – e deixa em aberto como estas prefeituras estão gerindo o impacto financeiro dos bloqueios em seus orçamentos. A ausência de manifestação oficial também impede a compreensão completa do panorama de endividamento municipal por precatórios no estado.
Em nota, o TJ-AC afirmou que a Presidência do tribunal agiu para garantir o cumprimento de obrigações legais. A situação expõe a tensão entre o cumprimento de decisões judiciais e a saúde financeira de municípios com orçamentos limitados. Enquanto credores aguardam valores, as prefeituras buscam alternativas para honrar seus compromissos sem comprometer serviços essenciais.
O impasse revela a vulnerabilidade financeira de municípios que dependem majoritariamente de repasses federais, onde o pagamento de dívidas históricas compete com a manutenção de serviços básicos à população. A Emenda Constitucional 113/2021, que permite o parcelamento em até 30 anos, surge como alternativa para conciliar os interesses de credores e a capacidade de pagamento dos entes municipais.
Acre
Acre tem 57 vagas abertas no Mais Médicos Especialistas; inscrições vão até domingo
Profissionais da área médica interessados em atuar na rede pública do Acre têm até o próximo domingo, 12 de outubro, para se inscrever na segunda chamada do Mais Médicos Especialistas, programa do Ministério da Saúde que integra a iniciativa Agora Tem Especialistas.
No estado, estão disponíveis 57 vagas para cadastro reserva em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública. O objetivo é ampliar o acesso da população a atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS).
Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa federal busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, além de fortalecer a atuação de profissionais em diferentes regiões do país.
Os médicos aprovados poderão escolher os locais onde desejam trabalhar, entre quase três mil unidades hospitalares e ambulatórios especializados do SUS. Além da atuação prática, o programa oferece aperfeiçoamento profissional na área de formação dos participantes, com capacitações ministradas por especialistas de hospitais vinculados ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) e à Rede Ebserh.
A formação prevê 16 horas semanais de prática assistencial e quatro horas de atividades educacionais, que incluem mentoria remota e imersões em serviços de referência.
O curso tem duração de 12 meses e abrange áreas como cirurgia coloproctológica com foco em tumores colorretais, cirurgia ginecológica oncológica, oncologia clínica, radioterapia e ultrassonografia mamária, diagnóstica e intervencionista.
