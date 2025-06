Motociclista fica ferida em acidente no centro de Rio Branco; condutor envolvido fugiu sem prestar socorro

Operação entre GEFRON, Polícia Nacional Boliviana e forças de Plácido de Castro resulta na recuperação do veículo e prejuízo estimado em R$ 72 mil ao crime organizado

Na manhã desta terça-feira, 24 de junho, uma ação integrada entre o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), as forças de segurança de Plácido de Castro e a Polícia Nacional Boliviana resultou na recuperação de um caminhão roubado que havia sido levado para território boliviano.

O veículo pertence a uma empresa localizada no município de Acrelândia. De acordo com as informações repassadas pelas autoridades, durante o roubo, funcionários da empresa foram rendidos enquanto os criminosos fugiam com o caminhão e equipamentos utilizados nas atividades da companhia.

A rápida mobilização e a cooperação internacional permitiram a localização e recuperação do caminhão ainda em solo boliviano. A operação faz parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Estado do Acre, cujo objetivo é intensificar o combate aos crimes transfronteiriços.

De acordo com estimativas das forças de segurança, a recuperação do veículo representou um prejuízo de aproximadamente R$ 72 mil ao crime organizado. O caminhão foi devolvido ao proprietário, garantindo a restituição do bem e diminuindo o impacto causado pela ação criminosa.

A operação reforça a importância da integração entre os órgãos de segurança dos dois países, proporcionando respostas mais ágeis e eficazes no enfrentamento ao crime organizado que atua na faixa de fronteira.

