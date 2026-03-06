Motociclista fica ferida após colidir com cachorro em avenida de Epitaciolândia

Fotos de Wesley Cardoso

Mulher seguia para o trabalho quando foi surpreendida pelo animal atravessando a avenida.

Uma mulher identificada como Jéssica Lívia ficou ferida após sofrer um acidente de motocicleta na manhã desta sexta-feira (6), na Avenida Santos Dumont, em Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações preliminares, a motociclista seguia para o trabalho na escola Brasil-Bolívia quando foi surpreendida por um cachorro que atravessou repentinamente a avenida nas proximidades da delegacia do município. Sem tempo para desviar, ela acabou colidindo com o animal e caiu no asfalto.

Com a queda, Jéssica sofreu escoriações e apresentava suspeita de fratura em uma das pernas. Populares e policiais que estavam na delegacia ajudaram a interromper o trânsito até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, onde passou por avaliação médica. Até o momento, não há confirmação sobre a necessidade de transferência para Rio Branco. O estado de saúde dela é considerado estável.

Relacionado

Comentários