Motociclista fica em estado gravíssimo após perder controle e colidir em rotatória em Rio Branco
Acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira na Avenida Sobral; vítima sofreu TCE gravíssimo e foi entubada no local
O motociclista Francinei Alves Tavares, de 33 anos, ficou em estado de saúde gravíssimo após perder o controle da motocicleta e colidir contra uma rotatória na madrugada desta segunda-feira (26), na Avenida Sobral, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.
De acordo com informações de testemunhas, Francinei teria ingerido bebida alcoólica em um bar nas proximidades, na companhia do namorado da enteada. Em seguida, decidiu acompanhar o jovem até a residência dele. O rapaz seguia em uma motocicleta modelo Fazer, enquanto Francinei conduzia uma Honda Biz, de cor vermelha, placa SHA-0I74.
Ao acessar a rotatória, Francinei perdeu o controle do veículo e bateu contra o meio-fio. No momento da queda, o capacete que ele usava, mas não estava afivelado, se soltou da cabeça, agravando as lesões.
A vítima sofreu cortes profundos no rosto, traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima, fratura exposta no pé esquerdo e apresentou sangramento pelos dois ouvidos. Diante da gravidade, Francinei precisou ser entubado ainda no local do acidente.
Populares que passavam pela via, juntamente com o namorado da enteada, prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Após os atendimentos iniciais e a imobilização, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado gravíssimo.
A motocicleta da vítima, que permaneceu caída na rotatória, além de latas de cerveja, garrafas e pertences pessoais, foi recolhida por familiares e levada para a residência de Francinei. O Policiamento de Trânsito chegou a comparecer ao local, porém a moto já havia sido retirada.
Anvisa propõe regras para produção completa da cannabis medicinal
Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (26/1), em Brasília (DF), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apresentou uma proposta que atende à determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ)para regulamentar todas as etapas da produção de cannabis medicinal (IAC 16).
A regulamentação abrange desde a importação de sementes até o plantio, a industrialização e a comercialização dos produtos.
A apresentação foi conduzida pelo diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, e pelo diretor da 5ª Diretoria, Thiago Campos. Os tópicos expostos na coletiva serão analisados na próxima reunião da diretoria colegiada, marcada para quarta-feira (28/1), em sessão ordinária pública. Caso aprovadas, as normas entram em vigor em até seis meses.
Ao todo, foram apresentadas três resoluções da diretoria colegiada (RDCs): uma voltada à produção, outra à pesquisa científica e uma específica para associações de pacientes.
Produção
A autorização para produção será concedida exclusivamente a pessoas jurídicas. O processo contará com mecanismos de rastreabilidade geográfica e registro fotográfico, além de restrições ao cultivo de plantas com teor de tetrahidrocanabinol (THC) inferior a 0,3%.
Será exigido registro prévio no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), documentação sobre a origem do material genético e submissão a análises laboratoriais.
A produção será limitada à demanda farmacêutica, com definição de limites para a área de plantio. Em caso de irregularidades, o cultivo poderá ser destruído. O transporte deverá ser comunicado previamente à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e será restrito a cargas controladas.
Pesquisas e associações
No caso das pesquisas científicas, os laboratórios deverão contar com barreiras físicas de proteção, vigilância e acesso restrito. Será vedada qualquer forma de comercialização ou dispensação de produtos para pacientes. Nessas situações, poderá haver cultivo com teor de THC superior a 0,3%.
Já a RDC destinada às associações de pacientes prevê a produção em pequena escala, fora do ambiente industrial, mediante chamamento público. As entidades interessadas deverão submeter os projetos à Anvisa, que definirá critérios como limite de produção e número de pacientes atendidos — geralmente de até 200.
Também haverá controle de rastreabilidade, e a comercialização dos produtos não será autorizada, apenas o atendimento aos pacientes associados.
Um comitê interministerial será criado, com participação da Anvisa e dos ministérios da Justiça, da Saúde e da Agricultura, para fiscalizar e controlar todas as etapas da produção.
Atualmente, cinco estados brasileiros têm leis que autorizam o cultivo da cannabis medicinal: Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Hoje, 49 produtos de 24 empresas estão aprovados pela Anvisa e disponíveis em farmácias.
Sobre a importação de sementes, Thiago Campos explicou que o Brasil já tem cadastro de registro de cultivares, e que o Mapa abrirá registro tanto para quem já detém a cultivar quanto para aqueles que desejarem importar sementes.
Prazo final
O prazo final estabelecido foi 31 de março para que a Anvisa conclua a regulamentação do processo. Inicialmente, o término estava previsto para junho de 2025, mas o governo solicitou o adiamento.
Em novembro, o STJ concedeu autorização sanitária para o plantio, cultivo e comercialização do cânhamo industrial — uma variação da Cannabis sativa com teor de THC inferior a 0,3% — por pessoas jurídicas, exclusivamente para fins medicinais e farmacêuticos.
Cannabis é droga?
Em 2024, o próprio STJ decidiu que a cannabis com baixa concentração de THC não se enquadra na Lei de Drogas, uma vez que o composto não apresenta efeitos entorpecentes e possui benefícios medicinais cada vez mais comprovados cientificamente. Seu uso tem demonstrado eficácia no tratamento de crises convulsivas e espasmos musculares, como nos casos de epilepsia e esclerose múltipla, por exemplo.
Banco de Perfis Genéticos auxilia na identificação de autores de crimes no Acre e confirma dois novos casos por meio de DNA
O Banco de Perfis Genéticos auxiliou na identificação de mais dois crimes no Acre após o cruzamento de dados genéticos de indivíduos condenados, inseridos no Banco Nacional da Polícia Federal. A partir do confronto de DNA, foram confirmados um crime contra o patrimônio e um crime de violência sexual, mesmo com os suspeitos já se encontrando presos por outros delitos.
O resultado, conhecido tecnicamente como “match”, ocorre quando há coincidência entre vestígios biológicos coletados em locais de crime e perfis genéticos armazenados nas bases de dados. Essa ferramenta tem se mostrado fundamental para a elucidação de crimes sem autoria definida, inclusive casos antigos que estavam arquivados, ampliando a efetividade das investigações criminais.
No Acre, a coleta de material genético de pessoas condenadas é realizada tanto nas unidades prisionais quanto no Instituto de Análises Forenses (IAF), por peritos do Núcleo de Genética Forense. Enquanto o Banco de Perfis Genéticos Estadual ainda não está plenamente implantado, os perfis são encaminhados para inserção anual no banco federal, por meio de cooperação técnica entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e a Polícia Federal.
Os dois ‘matches’ foram identificados recentemente após os perfis genéticos coletados no estado serem enviados a Brasília e inseridos no Banco Nacional. No primeiro caso, o DNA de um condenado coincidiu com vestígios biológicos encontrados em um local de crime contra o patrimônio. No segundo, a análise genética confirmou a autoria de um crime de violência sexual. Em ambos, os envolvidos já haviam sido condenados por outros crimes.
De acordo com o diretor da Polícia Técnico-Científica do Acre, Mário Sandro Martins, a genética forense tem papel estratégico no fortalecimento da persecução penal. “Nesses dois casos, houve a identificação pelo confronto de DNA utilizando o Banco de Perfis Genéticos. Os materiais coletados no Acre foram enviados para Brasília e inseridos no banco nacional da Polícia Federal, permitindo atribuir mais dois crimes aos suspeitos, um contra o patrimônio e outro de violência sexual, mesmo eles já estando presos”, afirmou.
Volta às aulas aumenta risco de doenças entre crianças; médico explica como fortalecer a imunidade
Convívio social intenso, mudanças climáticas e sistema imunológico em desenvolvimento explicam o aumento de gripes, resfriados e infecções no período escolar
Com o retorno às aulas, é comum que pais e responsáveis percebam um aumento nos quadros de gripes, resfriados e infecções gastrointestinais entre crianças. O fenômeno é esperado e tem explicação médica. Segundo o médico e docente da Afya Cruzeiro do Sul, Caio Rodrigues, a combinação entre maior contato social, mudanças no clima e a imaturidade do sistema imunológico infantil favorece o adoecimento nesse período.
“O ambiente escolar amplia o contato entre crianças e, com isso, a circulação de vírus e bactérias se torna mais intensa, principalmente entre os mais novos, que ainda estão desenvolvendo suas defesas naturais”, explica o especialista.
Além do convívio social, as transições climáticas comuns no início do ano também contribuem para o surgimento ou agravamento de doenças respiratórias. “Mudanças de estação podem provocar infecções ou exacerbar quadros já existentes, como a asma”, alerta Caio Rodrigues.
Alimentação, sono e rotina fazem diferença
Para reduzir a frequência de adoecimentos, o médico destaca que o fortalecimento da imunidade passa por hábitos simples, mas essenciais no dia a dia das crianças. Alimentação equilibrada, hidratação adequada, sono de qualidade e prática de atividades físicas são pilares fundamentais.
“Vitaminas como A, C e D, além de minerais como ferro e zinco, têm papel direto no funcionamento do sistema imunológico. Uma alimentação balanceada impacta não apenas na prevenção de doenças, mas também no desenvolvimento físico e neurológico da criança”, afirma.
O sono também exerce papel decisivo. Crianças em idade escolar precisam dormir entre 9 e 11 horas por noite, mais do que os adultos. “Ter horário para acordar é importante, mas definir o horário de dormir é igualmente essencial para a imunidade”, reforça o médico.
Higiene e atenção aos sinais de alerta
No ambiente escolar, hábitos de higiene são aliados importantes para reduzir a transmissão de doenças. Lavar as mãos com frequência, evitar tocar o rosto e cobrir a boca ao tossir ou espirrar são medidas simples e eficazes.
Embora gripes e resfriados sejam comuns, alguns sinais indicam a necessidade de avaliação médica. “Dificuldade respiratória, febre alta persistente, sintomas que não melhoram após sete dias ou sinais de desidratação exigem atenção imediata”, orienta Caio Rodrigues.
Para um retorno às aulas mais saudável, o médico recomenda que pais e responsáveis mantenham uma rotina organizada, incentivem hábitos saudáveis e fiquem atentos aos sinais do corpo da criança. “A prevenção começa em casa e se reflete no ambiente escolar”, conclui.
Afya Amazônia
A Afya tem uma forte relação com a Amazônia, com 16 unidades de graduação e pós-graduação na Região Norte. O estado do Acre conta com uma instituição de graduação (Afya Cruzeiro do Sul). Tem ainda onze escolas de Medicina em outros estados da Região: Amazonas (2), Pará (4), Rondônia (2) e Tocantins (3). Além delas, a Afya também está presente na região com 4 unidades de pós-graduação médica nas capitais Belém (PA), Manaus (AM), Palmas (TO) e Porto Velho (RO).
Sobre a Afya
A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil
Mais informações em http://www.afya.com.br e ir.afya.com.br.
